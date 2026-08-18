icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gerente general del BCRP, Paul Castillo. (Foto: César Campos)
Gerente general del BCRP, Paul Castillo. (Foto: César Campos)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Christian Silva

El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Paul Castillo, sostuvo que hacia fines de este año se espera iniciar el piloto controlado de la plataforma de transferencias automáticas de pagos peruanos (TAPP).