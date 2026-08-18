El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Paul Castillo, sostuvo que hacia fines de este año se espera iniciar el piloto controlado de la plataforma de transferencias automáticas de pagos peruanos (TAPP).

Durante su participación en el II Foro Internacional Payments Innovation – Perú 2026, organizado por Perú Payments Association, indicó que se viene trabajando en el despliegue de esta infraestructura y pruebas con algunas de las entidades participantes.

MIRA | Unos 50 bonos de la deuda agraria son declarados patrimonio cultural de la Nación

“Pensamos a fines de año salir como piloto controlado para empezar. Pensamos que nuestra plataforma ayudará no solo a generar nuevos casos de uso, sino a facilitar el acceso de otras entidades, sobre todo las fintechs, que podrán dar servicios de pago sin necesidad de manejar la cuenta del usuario”, expresó.

Justamente, sostuvo que el TAPP permitirá implementar la fase 4 del BCR en el ámbito de interoperabilidad, que incluye a las fintechs. La fase 1 comprendió a las billeteras digitales Yape y Plin, mientras que la fase 2 abordó las transferencias inmediatas y los códigos QR, y la fase 3 el dinero electrónico.

Por otra parte, Castillo indicó que la penetración de billeteras digitales en provincias aún es bajo.

Asimismo, mencionó que se viene trabajando con 20 entidades financieras para esta plataforma y 19 de ellas están comprometidas para integrarse a la plataforma TAPP.

Crecimiento de pagos digitales

Durante su presentación, Castillo señaló que el Perú es uno de los países de la región que ha mostrado un mayor avance en la adopción de pagos digitales, estando por debajo de Brasil.

Es así que, explicó, el país pasó de tener 29 pagos digitales per cápita en el 2016 a 767 pagos a junio de 2026. Asimismo, la cantidad de pagos digitales de bajo valor aumentaron, de 82.000 mensuales en el 2018 -incluyendo operaciones con tarjetas de crédito y débito- a 1.612 pagos mensuales en junio de 2026.

Castillo añadió que el uso de efectivo bajó de 95% hace cinco años a 64%.

El funcionario indicó que a futuro se espera que el 90% de la población utilice los pagos digitales y ello también muestre un progreso significativo en la inclusión financiera.

Respecto al proyecto piloto de dinero digital, de acuerdo con el BCR se han alcanzado 28,4 millones de transacciones acumuladas en 22 meses y un saldo de dinero digital de S/12,2 millones.

Asimismo, hay un 42% de personas interesadas en la apertura de una cuenta formal a través de BiPay.

“Cuando el piloto alcance un tamaño [adecuado], una de las mayores demandas de los participantes es cuándo interoperamos”, apuntó.