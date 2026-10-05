Las tasas de crecimiento interanual de los créditos de consumo otorgados en soles y dólares fueron de 12,2 y 22,3%, respectivamente. (Foto: GEC)
Las tasas de crecimiento interanual de los créditos de consumo otorgados en soles y dólares fueron de 12,2 y 22,3%, respectivamente. (Foto: GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El crecimiento interanual del crédito destinado a consumo se aceleró de 11,5% en julio a 12,7 por ciento en agosto de 2026. En términos mensuales, el crédito de consumo aumentó en 1,9%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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