El crecimiento interanual del crédito destinado a consumo se aceleró de 11,5% en julio a 12,7 por ciento en agosto de 2026. En términos mensuales, el crédito de consumo aumentó en 1,9%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Las tasas de crecimiento interanual de los créditos de consumo otorgados en soles y dólares fueron de 12,2% y 22,3%, respectivamente. Por su parte, la dolarización se ubicó en 5,8%.

Por tipo de modalidad, en agosto, el crédito vehicular creció en 2,2% mensual, con lo cual su tasa de crecimiento interanual se aceleró a 12,5%, luego de registrar 10,8% en julio. El coeficiente de dolarización se mantuvo en 7,5%.

Los créditos por tarjetas de crédito aumentaron en 2,3% en el mes y, en términos anuales, crecieron 11,9% (9,5 por ciento en julio). En consecuencia, el coeficiente de dolarización se redujo a 12,3%.

Por otro lado, el BCR señaló que la tasa de variación mensual del resto de créditos de consumo fue de 1,8% en agosto. De este modo, el crecimiento interanual aumentó de 12,0% en julio a 12,9% en agosto. El coeficiente de dolarización se mantuvo en 4,4%.