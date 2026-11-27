De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) en septiembre de 2026, el empleo formal total a nivel nacional aumentó 3,8% interanual, con lo cual se añadieron 242 mil puestos de trabajo respecto a septiembre de 2025.

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En cuanto al ámbito privado, los puestos de trabajo formales aumentaron 5,2% respecto a septiembre del año previo. Este resultado se explica principalmente por el mayor empleo en los sectores servicios, comercio y agropecuario.

En detalle, los sectores servicios, comercio y agropecuario agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes, 108,51 y 28 mil, respectivamente. En el mes destaca el dinamismo del sector minería, cuyo empleo creció 11,3% interanual, aunque con un aporte más acotado en términos absolutos (16 mil puestos).

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La masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, registró un incremento del 3,2% en términos reales en septiembre de 2026 en comparación con la del mismo mes de 2025. Este resultado se explica principalmente por el incremento sostenido de los puestos de trabajo, de acuerdo con la información de la planilla electrónica.

La masa salarial del sector privado experimentó en septiembre un incremento interanual del 3,6% en términos reales. Este aumento se sustentó principalmente en el mayor impulso de los sectores servicios y comercio. Con esta tasa de expansión se acumulan treinta meses consecutivos de mejora.