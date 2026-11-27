Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), expuso, durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, sobre los problemas que afrontan los 350,000 jóvenes que no pueden ingresar al mercado formal anualmente.

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En su intervención, Barrios explicó que contratar a un trabajador formal puede elevar hasta en 45% los costos para los empleadores, y en una mype, ello suele ser más difícil de solventar, por lo que el 90% de estas empresas está en la informalidad.

En ese sentido, consideró que el extinto régimen laboral juvenil (Ley 30288, conocida como Ley Pulpín) , pueda ser una buena alternativa para formalizar al talento joven. “Para meter a los 350 mil jóvenes que entran al mercado todos los años, tenemos que crear una norma. La Ley Pulpín era muy buena. La izquierda se la tiró abajo. Ellos dicen que defienden al pueblo, pues no es verdad ”, indicó el presidente de la CCL en referencia al régimen laboral juvenil aprobado en 2014 y derogado en 2015.

Barrios resaltó que este régimen laboral juvenil generaba una escala para que el talento de 18 a 24 años que sale de la universidad o haya terminado la secundaria, pueda tener un seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación al año.

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El presidente de la CCL indicó que con dichos beneficios un joven “va a estar sumamente contento”, pues sostuvo que hoy en día, el talento juvenil “no tiene nada” y “está en la informalidad”, sin vacaciones ni CTS.

“Que tú le pagues un seguro médico, que le des una semana de vacaciones, que le des media grati al año, estaría supercontento. Hemos hecho un sondeo. Es una escala y cuando (el joven) vaya agarrando experiencia y estén más capacitados se podrá ir aumentando los beneficios”, afirmó.

“Somos el único país en el mundo donde hay 30 días de vacaciones, dos gratificaciones y CTS”, afirmó durante su intervención.