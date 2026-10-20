Renzo León-Velarde | Foto: Difusión
Renzo León-Velarde | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima nombró a Renzo León-Velarde como su nuevo gerente general con la consigna de impulsar una etapa orientada a la innovación, la eficiencia y la calidad en los servicios del gremio.

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