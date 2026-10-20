La Cámara de Comercio de Lima nombró a Renzo León-Velarde como su nuevo gerente general con la consigna de impulsar una etapa orientada a la innovación, la eficiencia y la calidad en los servicios del gremio.

El nuevo ejecutivo, ingeniero de profesión, cuenta con trayectoria en tecnologías de la información, emprendimiento y digitalización en los sectores público y privado. Desde su posición, “respaldará las metas de fortalecimiento de la institución y la generación de valor para los gremios empresariales”.

La Cámara de Comercio de Lima es la institución gremial privada del sector empresarial en el Perú, con 138 años de trayectoria. | Foto: CCL.

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La Cámara de Comercio de Lima es la institución gremial privada del sector empresarial en el Perú, con 138 años de trayectoria. Actualmente agrupa a más de 10,000 empresas de diversos tamaños y sectores económicos, ofreciendo diversos servicios, capacitación ejecutiva y más.

Asimismo, la organización opera como un nexo estratégico entre el sector privado, el Estado y los mercados internacionales para promover el desarrollo económico del país.