La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al próximo Gobierno a implementar cinco reformas prioritarias que permitan, según indican, devolverle al Perú la confianza y el dinamismo económico. El presidente del gremio empresarial, Raúl Fernández- Concha, sostuvo que la ineficiencia estatal y la corrupción han impedido aprovechar el favorable contexto internacional de altos precios de los minerales. “El país apenas crece al 3%, cuando deberíamos hacerlo al doble”, anotó.

En la visión del presidente del gremio, el Perú no está aprovechando el alto nivel de los precios de los minerales debido, fundamentalmente, a la ineficiencia y a la corrupción del Estado, tras remarcar la importancia de tomar medidas que rectifiquen el rumbo de país para alcanzar mejores resultados.

Aseguró que esperan reunirse próximamente con la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien le presentarán las propuestas de medidas que el Gobierno debería aplicar.

Ante ello, el director Institucional de la CCL, Carlos Posada, destacó los cinco grandes temas de la agenda:

1. Cerrar la brecha de infraestructura en transporte, energía, agua y conectividad digital.

2. Simplificar y destrabar proyectos, reduciendo trámites y plazos, además de eliminando la sobrerregulación.

3. Generar confianza y previsibilidad, garantizando la seguridad ciudadana, estabilidad económica, disciplina fiscal y respeto a los contratos.

4. Impulsar la productividad y formalización, ofreciendo una mejor educación, formación técnica, salud de calidad y adopción tecnológica.

5. Honrar las obligaciones del Estado con los proveedores y contratistas.

Al respecto, el presidente de la CCL resumió que, en el fondo, todo se trata de reducir la intervención del Estado y de hacerlo más eficiente. En ese sentido, criticó que el último crédito suplementario aprobado por el actual Gobierno solo será utilizado en gasto corriente, mientras que se sigue postergando las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño.

“No ha sido por falta de dinero, sino porque los ministros no han otorgado el financiamiento para concluirlas. Este es un tema que no podemos pasar por alto y hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que investigue a todos los ministros responsables desde el año 2017”, sostuvo.

Otro punto en el que incidió fue la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. “Los contratos deben cumplirse. Los empresarios no pedimos privilegios, pedimos reglas claras y que se cumplan”, afirmó.