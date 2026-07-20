La Cámara de Comercio de Lima alertó que postergar la compra de aviones F-16 debilita la imagen del Perú y genera incertidumbre. Foto: CCL.
La Cámara de Comercio de Lima alertó que postergar la compra de aviones F-16 debilita la imagen del Perú y genera incertidumbre. Foto: CCL.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al próximo Gobierno a implementar cinco reformas prioritarias que permitan, según indican, devolverle al Perú la confianza y el dinamismo económico. El presidente del gremio empresarial, Raúl Fernández- Concha, sostuvo que la ineficiencia estatal y la corrupción han impedido aprovechar el favorable contexto internacional de altos precios de los minerales. “El país apenas crece al 3%, cuando deberíamos hacerlo al doble”, anotó.

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