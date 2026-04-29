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"Como CCL apuntamos a buscar más inversiones. Estamos poniendo en conocimiento de los asociados todos los convenios que tiene el Perú. En comercio exterior, nuestra Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior han hecho un trabajo excepcional", precisa Barrios a El Comercio.
"Como CCL apuntamos a buscar más inversiones. Estamos poniendo en conocimiento de los asociados todos los convenios que tiene el Perú. En comercio exterior, nuestra Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior han hecho un trabajo excepcional", precisa Barrios a El Comercio.
Por Paola Villar S.

Raúl Barrios, empresario y abogado de profesión, asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para el período 2026-2027 este martes 28 de abril. En su primera entrevista, Barrios remarca que la CCL será aún más activa en advertir sobre los problemas que se presenten desde el sector público, así como en reconocer las buenas iniciativas que el Estado impulse.

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Entrevista