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La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) otorgó un reconocimiento al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en el marco del evento “Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, donde se puso en valor su gestión al frente de la política monetaria durante los últimos 20 años. La ceremonia se realizó en el Centro de Negocios de Centrum PUCP y reunió a representantes del sector construcción, autoridades y exfuncionarios públicos.

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