La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) otorgó un reconocimiento al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, en el marco del evento “Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, donde se puso en valor su gestión al frente de la política monetaria durante los últimos 20 años. La ceremonia se realizó en el Centro de Negocios de Centrum PUCP y reunió a representantes del sector construcción, autoridades y exfuncionarios públicos.

La distinción se dio en el contexto de sus 20 años al frente del BCR, periodo en el que la economía peruana ha mantenido estabilidad en sus principales indicadores, con inflación controlada, tipo de cambio estable y respaldo en los mercados internacionales.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

Durante el evento, el presidente de Capeco, Alejandro Garland, destacó el impacto de esa gestión en el desempeño económico del país. “Reconocer al doctor Julio Velarde es reconocer una de las trayectorias más sólidas en la conducción económica del Perú. Durante dos décadas, su liderazgo ha sido sinónimo de prudencia, rigor técnico y confianza. Gracias a ello, el país ha podido enfrentar crisis internacionales y periodos de incertidumbre interna sin comprometer su estabilidad macroeconómica”, señaló.

Velarde, por su parte, agradeció el reconocimiento y remarcó la importancia de mantener una política monetaria autónoma para sostener la estabilidad económica.

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En el mismo evento, Capeco presentó la edición número 100 de su Informe Económico de la Construcción (IEC), en el que se analizan los principales retos y perspectivas del sector hacia el 2031, así como la evolución de sus indicadores en los últimos años. La presentación estuvo a cargo de su director ejecutivo, Guido Valdivia.

La jornada incluyó además un panel con José Salardi, exministro de la Producción y exministro de Economía y Finanzas; Milton Von Hesse, exministro de Agricultura y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes coincidieron en la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica y promover políticas que impulsen la inversión.

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Durante el encuentro también se presentó CapeBau, una plataforma de inteligencia comercial que reúne información del sector construcción y que actualmente cuenta con más de 48.000 obras registradas a nivel nacional, desarrollada en alianza con la consultora In-Data.