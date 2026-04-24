La reciente paralización del gasoducto de Camisea evidenció la debilidad estructural del sistema energético nacional debido a su alta dependencia de un único sistema de transporte de gas.

Por este motivo, los profesionales petroleros, petroquímicos y geólogos agrupados en el Instituto de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IPIGPE) consideran prioritario que el Estado adopte una estrategia de diversificación de fuentes y cuencas productoras.

Esto, “considerando que el territorio peruano posee importantes reservas probadas y recursos prospectivos de hidrocarburos distribuidos en varias regiones geológicas”, apunta IPIGPE.

Es el caso del litoral norteño, de las cuencas de Tumbes y Talara, del Altiplano del Titicaca y de las grandes cuencas amazónicas del Huallaga, Marañón, Ucayali y Madre de Dios.

Particularmente relevante, señala IPIGPE, es la exploración de la Cuenca Madre de Dios, cuyo potencial geológico “es reconocido por diversos estudios regionales y comparativos de sistemas petroleros amazónicos”.

No solo eso, el instituto sostiene que esta cuenca posee una extensión y volumen sedimentario mayor, inclusive, al del sistema gasífero de Camisea, con “indicios significativos de acumulaciones de gas natural y líquidos de gas natural (LGN)”, materia prima de donde se extrae el GLP.

Madre de Dios alberga ingentes recursos de gas. Los expertos en energía consideran que pueden explotarse sin disturbar mayormente la naturaleza. (Foto: Arturo Bullard)

Se trata, sin embargo, de una cuenca cuyo desarrollo ha sido limitado, pese a representar “una alternativa estratégica para desconcentrar la dependencia energética de Camisea y ampliar la base de recursos del país”, indica IPIGPE.

De allí la urgencia de explorar esta vasta zona de la Amazonía, donde ya se han encontrado recursos de gas en el área conocida como el Cándamo.

Complementando esta propuesta, los ingenieros de gas y petróleo plantean la implementación de sistemas de regasificación basados en el procesamiento del gas natural líquido (GNL), como el producido en Pampa Melchorita (Peru LNG) o en importaciones.

En esa línea, también proponen el desarrollo de instalaciones de almacenamiento estratégico de líquidos de gas natural (LGN) y combustibles, distribuidos regionalmente, para que actúen como respaldo ante interrupciones del sistema.

Finalmente, IPIGPE propone promover proyectos petroquímicos basados en gas natural que permitan impulsar la producción de fertilizantes y derivados industriales, consolidando cadenas productivas nacionales.

A ese fin, advierte, se necesita fortalecer el sector hidrocarburos asegurando que las autoridades responsables se manejen bajo principios de meritocracia técnica.