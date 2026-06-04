Resumen

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De acuerdo con el gremio, de confirmarse esta decisión, el MEF estaría asumiendo la responsabilidad de retrasar o paralizar el principal acceso de alto estándar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: GEC.
De acuerdo con el gremio, de confirmarse esta decisión, el MEF estaría asumiendo la responsabilidad de retrasar o paralizar el principal acceso de alto estándar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su profunda preocupación ante la información según la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría excluido al Proyecto Vía Expresa Santa Rosa de la solicitud de crédito suplementario para el año 2026, comprometiendo la continuidad de una de las obras de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo económico del país.

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