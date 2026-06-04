La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su profunda preocupación ante la información según la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría excluido al Proyecto Vía Expresa Santa Rosa de la solicitud de crédito suplementario para el año 2026, comprometiendo la continuidad de una de las obras de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo económico del país.

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De acuerdo con el gremio, de confirmarse esta decisión, el MEF estaría asumiendo la responsabilidad de retrasar o paralizar el principal acceso de alto estándar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una infraestructura estratégica llamada a convertir al Perú en un hub logístico, comercial y turístico de alcance regional.

“Resulta contradictorio que, mientras el país invierte miles de millones de soles en la modernización del aeropuerto, el Puerto del Callao y otros proyectos estratégicos, se pretenda retirar el financiamiento precisamente de la obra que permitirá conectar eficientemente estas infraestructuras con la ciudad y con los principales corredores logísticos nacionales”, indicó la CCL.

La entidad advirtió que las consecuencias serían severas para el comercio exterior, el turismo, la atracción de inversiones, el transporte de carga, los viajes de negocios y la competitividad del Perú. Asimismo, se afectaría la imagen internacional del país y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la capacidad del Estado para ejecutar proyectos prioritarios.

Esta situación contradice los esfuerzos que vienen realizando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, PromPerú, Proinversión y el sector privado para posicionar al Perú como un centro logístico y de negocios de primer nivel en Sudamérica.

Según el comunicado, lo más preocupante es que el proyecto “cuenta con estudios aprobados, contratos listos para ejecución, contratistas seleccionados y una importante inversión pública ya realizada. Una eventual paralización generaría sobrecostos, retrasos, riesgos contractuales y un innecesario perjuicio para el país”.

Por ello, la Cámara de Comercio de Lima exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas a reconsiderar de manera urgente esta decisión y garantizar los recursos necesarios para la continuidad del Proyecto Vía Expresa Santa Rosa.

La institución cuestionó que el país haya dado por inaugurado el Aeropuerto Jorge Chávez sin contar con el acceso vial que garantice su operación eficiente. “El Perú no puede darse el lujo de inaugurar uno de los aeropuertos más modernos de América Latina sin contar con el acceso vial que garantice su operación eficiente y competitiva. La Vía Expresa Santa Rosa no es una obra más; es una infraestructura estratégica para el futuro económico, comercial y turístico del país”, finalizó.