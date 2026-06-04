El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que viene impulsando medidas para promover el desarrollo energético de Loreto, a través del fortalecimiento de proyectos que permitan mejorar la capacidad de generación eléctrica.

Durante una reunión entre el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, y el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez, se revisaron los avances de las principales iniciativas que el sector viene ejecutando para ampliar el acceso a energía eléctrica en comunidades rurales y alejadas.

Entre las acciones a corto plazo, se destacó el trabajo articulado que realiza el Minem para reforzar la capacidad de generación eléctrica en Loreto, a través del mantenimiento de equipos electrógenos y la incorporación de 10 MW adicionales de potencia, lo que permitirá alcanzar cerca de 27 MW disponibles para atender la demanda de la región.

Ayasta destacó que Loreto cuenta con una importante cartera de proyectos de electrificación rural en distintas etapas de desarrollo. En esa línea, informó que esta cartera alcanza los S/850 millones en inversiones, las cuales permitirán impulsar el desarrollo local, dinamizar las actividades productivas y generar nuevas oportunidades para las familias.

De igual manera, se informó que se viene trabajando en el reglamento que regula la Coordinación de la Operación de los Sistemas Aislados, normativa que permitirá promover nuevas inversiones en generación eléctrica y fortalecer la competitividad del suministro.

También se viene impulsando el proyecto de Interconexión Eléctrica de Loreto, una iniciativa estratégica que permitirá integrar de manera definitiva a la región amazónica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Actualmente, el proyecto se encuentra a cargo de ProInversión para la evaluación de su viabilidad y esquema de ejecución.

Ayasta reafirmó el compromiso del Minem de promover una infraestructura eléctrica moderna, sostenible y escalable, y de continuar coordinando acciones con las autoridades regionales y locales para acelerar la puesta en marcha de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y fortalezcan el desarrollo de Loreto y la Amazonía.