Resumen

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Estos proyectos permitirán impulsar el desarrollo local, dinamizar las actividades productivas y generar nuevas oportunidades para las familias. Foto: GEC.
Estos proyectos permitirán impulsar el desarrollo local, dinamizar las actividades productivas y generar nuevas oportunidades para las familias. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que viene impulsando medidas para promover el desarrollo energético de Loreto, a través del fortalecimiento de proyectos que permitan mejorar la capacidad de generación eléctrica.

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