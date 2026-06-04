Los créditos de consumo registraron un crecimiento interanual de 8,04% en marzo, impulsados por el aumento de la demanda interna, la mejora en el empleo forma y la recuperación de ingresos salariales reales, indicó Renato Ravina, jefe de Investigación Económica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, el titular de la SBS, Sergio Espinosa, añadió que también hubo una expansión en los créditos que otorgaron las billeteras digitales.

Asimismo, el ratio de incumplimiento en los créditos de consumo fue de 6,2% en marzo, alcanzando sus niveles prepandemia, dijo Ravina.

A nivel de créditos hipotecarios, este instrumento tuvo un aumento interanual de 6,8%, como resultado del dinamismo que ha estado teniendo el sector inmobiliario. Las regiones de Ica, Junín, Huancavelica y Lima registraron un fuerte crecimiento en la colocación de estos créditos, agregó Ravina.

En cuanto al endeudamiento y el ratio cuota-ingreso (que mide la proporción del ingreso mensual que se destina a pagar una deuda), el funcionario explicó que hubo una reducción importante en este indicador, alcanzando en el 2025 un 25,8% de los ingresos mensuales, menor al 27% registrado en el 2024.

De acuerdo con Espinosa, el porcentaje del 2025 es el más bajo desde el 2018. Es así que, dijo, no se observan problemas de sobre endeudamiento a nivel general.

Este menor porcentaje también responde a la mayor cantidad de créditos con cuotas bajas asociadas a la expansión de créditos por billeteras digitales.

“Se percibe un mayor avance de la digitalización. Hay algunos créditos que se están dando por billeteras con tickets bastante reducidos, de S/200 o S/300, y a plazos muy cortos”, complementó Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas.

Además, el porcentaje de morosidad, agregó, se encuentra a un nivel de 3,3%.

Empresas

En la cartera empresarial, Mogrovejo indicó que se observó un mayor crecimiento en los créditos a las micro y pequeñas empresas (mypes), en particular al segmento de la pequeña empresa.

Es así que la cartera minorista registró un crecimiento de 9,5% a marzo y la cartera mayorista tuvo un incremento de 2,5%.

“En el caso del ratio de incumplimiento en la cartera mayorista, vemos un pequeño incremento en los últimos meses, pero las tasas son bastante pequeñas, todavía se mantienen a un nivel muy reducido”, comentó.

Mogrovejo explicó que en el sistema financiero se ha observado una recuperación sostenida de los créditos, que en su conjunto registró un crecimiento de 5,9%. A su vez, los depósitos aumentaron en 10,5%.

Por otra parte, los mejores ingresos, la reducción de gastos financieros y un menor gasto en provisiones contribuyeron a que el sistema financiero registre una mayor rentabilidad, apuntó.

Es así que se registró una utilidad neta de S/17.934 millones en marzo, siendo S/4.278 millones mayor que marzo de 2025.

Mogrovejo destacó que las entidades especializadas en los créditos a las mypes (EEMYPE) tuvieron una rentabilidad de 20,9%, cifra mayor a lo registrado por los bancos grandes, de 20,4%.

Elecciones

Consultado sobre los efectos que se pueden tener frente al contexto electoral, Espinosa sostuvo que en un año donde se realizan los comicios presidenciales se suele observar “un proceso de ralentización” en las decisiones de inversión. Precisó que en esta ocasión ello ha sido mucho menor que en otros periodos.

“Eso refleja una confianza del peruano en general respecto a la fortaleza del sistema financiero y su economía”, indicó.

A su vez, Manuel Luy, gerente de estudios económicos, señaló que no se han observado diferencias significativas en los desembolsos.

Añadió que en un escenario de estrés severo, el ratio de capital del sistema financiero alcanzaría un 14%, manteniendo un alto nivel de solvencia.

Añadió que los ratios de incumplimiento del segmento empresarial minorista y el de consumo serían los más afectados en ese escenario.

Asimismo, Carla Rodríguez, jefa de Riesgos Conglomerados, añadió que en el caso de un escenario de estrés severo, donde se contemple una salida del 30% de los pasivos, el sistema financiero mantendría las brechas de liquidez positivas.

“El sistema financiero mantiene una adecuada resiliencia, reflejada en sus niveles de solvencia y capacidad de absorción de pérdida”, acotó.