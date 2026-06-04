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Resumen

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Tarjetas de crédito. (Foto: GEC)
Tarjetas de crédito. (Foto: GEC)
/ GESTION > Manuel Melgar Rodriguez
Por Christian Silva

Los créditos de consumo registraron un crecimiento interanual de 8,04% en marzo, impulsados por el aumento de la demanda interna, la mejora en el empleo forma y la recuperación de ingresos salariales reales, indicó Renato Ravina, jefe de Investigación Económica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).