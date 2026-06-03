¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

6.15 am y me visto para ir a dejar a mi hija al colegio y de ahí a hacer deporte

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

Acabo de terminar de leer “Leguía, la historia oculta”, que es una reivindicación al legado que nos dejó el Pdte. Leguía.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular

¿Cine o teatro?

Cine

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Whatsapp, Facebook, Instagram y los aplicativos de mis bancos

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix

¿El auto de sus sueños?

En realidad, ninguno. Disfruto el mío, una Mercedes GL400

¿Destino favorito en vacaciones?

Alguna playa de Florida para descansar o Europa para pasear y caminar.

¿Qué deporte practica?

De joven practiqué fútbol, balonmano, vóleibol y tenis a nivel competitivo. Actualmente voy todos los días al gimnasio y, últimamente, también juego pádel.

/ ANTONIO MELGAREJO

¿Cocktail o trago favorito?

Old Fashioned con un buen bourbon

¿Cuál es su restaurante favorito?

Maido

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En Annecy, una ciudad francesa al borde de los Alpes y junto a un lago maravilloso. Se respira calma y tranquilidad con un paisaje realmente hermoso.

Descríbase en 3 palabras

Persistente, Apasionado. Luchador

¿Tiene algún talento oculto?

Creería que la capacidad de saber relacionarme con las personas de todos los niveles.

Una frase que lo defina

Si es posible, se hace. ¡Si no es posible, se hará! Significa que nunca hay que darse por rendido, y que, con esfuerzo, persistencia y compromiso, se pueden superar los obstáculos y cumplir metas.

¿Qué empresa es una inspiración para usted?

No es una empresa, pero lo que hace UNICEF a lo largo de todo el mundo es digno de admiración y reconocimiento.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

No son mi rubro, pero me gustaría conocer a Cristiano Ronaldo o a Novak Djokovic, ambos lideres y fuentes de inspiración por lo que han logrado

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Lo escuché hace muchos años y trato de aplicarlo siempre: Hay que saber escoger tus batallas

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna. Las que me salieron bien y las que no, son parte del aprendizaje que uno va recogiendo en la vida.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Porque has escogido postular a esta posición y que es lo que tienes para aportar a la empresa?

/ ANTONIO MELGAREJO

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi esposa y mis 3 hijos.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La crisis de credibilidad de los mismos medios de comunicación

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

El espíritu trabajador y emprendedor. El peruano siempre se las busca para salir adelante

¿Y su principal defecto?

La cultura “chicha” y la informalidad.