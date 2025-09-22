¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

Entre 5.00 y 5:30 a.m. Agradecer a Dios, salir a caminar si me da el tiempo o prepararme para salir al trabajo.

De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

El Espiritu Santo y su Tarea, de Leo Trese.

¿Qué objeto no puede faltar en tu vida?

Un buen libro.

¿Cine o teatro?

Una buena obra de teatro, definitivamente.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en tu celular?

Meditaciones Diarias de Jose Brage; WhatsApp y Teams o Salesforce.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Ninguno.

¿El auto de tus sueños?

Un auto seguro, cómodo y práctico de mantener.

¿Destino favorito en vacaciones?

Donde esté mi familia.

¿Qué deporte practicas?

En mis años mozos squash, hoy solo camino.

¿Cocktail o trago favorito?

Agua mineral con gas y zumo de limón.

¿Cuál es tu restaurante favorito?

Pizzeria La Linterna.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Mi casa.

Descríbete en 3 palabras

De fé, de familia y de trabajo.

¿Tienes algún talento oculto?

Más que talento, me gusta mucho encargarme de mi huerta, mis perros y la astronomía.

Una frase que te defina

Es siempre correcto hacer lo correcto.

¿Qué empresa es una inspiración?

Tigre Peru Tubos y Conexiones.

¿Con qué referente de tu rubro te gustaría cenar?

Almuerzo casi todos los días con compañeros de trabajo en la planta. Es una buena forma de conocer las inquietudes del equipo de trabajo de las áreas administrativas, producción o de servicios externos como limpieza o vigilancia. Es una forma conocerlos personal y profesionalmente y de obtener buenas ideas. De mi rubro, siempre es interesante conversar con altos ejecutivos del medio.

¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

La vida es una carrera de resistencia, no de velocidad; en la vida hay que ser constante. Mis Padres.

¿Una decisión empresarial que cambiarías?

Todas las decisiones que tomé, buenas o malas, me llevaron a lo que soy ahora. No cambiaría nada.

¿Qué pregunta clave harías para contratar a alguien?

Cuéntame de ti.

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Mi bebé de 23 años.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Participo en medios lo absolutamente necesario por el trabajo. No he encontrado el gran tema en los medios sino en buenos libros. Eso sí, como me lo dijo una persona muy querida, no se puede leer todo, hay siempre que saber escogerlos.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

El país esta formado por gente noble y trabajadora.

¿Y su principal defecto?

Pensar que nos vamos a clasificar al próximo mundial de fútbol.