La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el documento “Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Finanzas Abiertas en el Perú”, como parte de la Fase 2 de la Hoja de Ruta para la implementación de este sistema, y sobre la base de los resultados del diagnóstico y las discusiones sostenidas con diversos actores.

Este documento presenta un adelanto de la estructura, gobernanza, estándares y condiciones de funcionamiento del futuro Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en el país. Además, plantea un modelo que permitirá el intercambio seguro y estandarizado de datos del usuario, bajo su consentimiento y la supervisión de la SBS.

Asimismo, desarrolla los principales componentes del SFA, incluyendo las reglas de participación, el marco de confianza, los estándares de interoperabilidad y los mecanismos que permitirán su implementación progresiva.

Entre los aspectos definidos destacan la adopción de estándares internacionales de seguridad para APIs, el desarrollo de un Perfil FAPI Perú (especificaciones orientadas a fortalecer la protección de los datos), la creación de una infraestructura común para los participantes y la incorporación gradual de estos.

Asimismo, la SBS plantea que la implementación inicial priorice el intercambio de información transaccional de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Estos lineamientos fueron puestos a consulta pública. Cabe precisar que entidades, gremios, especialistas y ciudadanos interesados podrán remitir sus comentarios y aportes hasta el 7 de agosto.