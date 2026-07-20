La SBS plantea que la implementación inicial priorice el intercambio de información transaccional de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Foto: Andina.
La SBS plantea que la implementación inicial priorice el intercambio de información transaccional de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el documento “Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Finanzas Abiertas en el Perú”, como parte de la Fase 2 de la Hoja de Ruta para la implementación de este sistema, y sobre la base de los resultados del diagnóstico y las discusiones sostenidas con diversos actores.

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