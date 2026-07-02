La Resolución SBS N.° 01741-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, establece que las entidades financieras deberán informar oportunamente a los usuarios sobre los eventos que puedan afectarlos. Foto: Andina.
La Resolución SBS N.° 01741-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, establece que las entidades financieras deberán informar oportunamente a los usuarios sobre los eventos que puedan afectarlos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó los reglamentos de gestión de conducta de mercado y de comisiones y gastos del sistema financiero con la finalidad de reforzar la protección de los usuarios del sistema financiero.

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