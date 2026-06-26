De acuerdo con la SBS, el objetivo es adoptar un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad, alineado con estándares internacionales, para agilizar los procesos de autorización sin comprometer la estabilidad del sistema financiero ni la protección de los ahorristas. Foto: Andina.
De acuerdo con la SBS, el objetivo es adoptar un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad, alineado con estándares internacionales, para agilizar los procesos de autorización sin comprometer la estabilidad del sistema financiero ni la protección de los ahorristas. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto normativo que busca modernizar el proceso de autorización para nuevas empresas del sistema financiero y de seguros, mediante un esquema de evaluación diferenciado según el perfil de riesgo y la complejidad de cada entidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.