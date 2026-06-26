La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto normativo que busca modernizar el proceso de autorización para nuevas empresas del sistema financiero y de seguros, mediante un esquema de evaluación diferenciado según el perfil de riesgo y la complejidad de cada entidad.

La propuesta incorpora tres modalidades de autorización —estándar, para empresas no captadoras y especial—, reemplazando el actual esquema, que aplica prácticamente el mismo procedimiento a todas las empresas, independientemente de su tamaño, modelo de negocio o nivel de riesgo.

De acuerdo con la SBS, el objetivo es adoptar un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad, alineado con estándares internacionales, para agilizar los procesos de autorización sin comprometer la estabilidad del sistema financiero ni la protección de los ahorristas.

Uno de los principales cambios contempla plazos diferenciados para la evaluación tanto de la autorización de organización como de funcionamiento. En la primera etapa, el proyecto establece un máximo de 120 días para la modalidad estándar, 90 días para empresas no captadoras y 70 días para la modalidad especial.

Para la autorización de funcionamiento, el plazo no podrá exceder los 180 días en las modalidades estándar y especial, mientras que para las empresas no captadoras será de hasta 120 días.

La entidad explicó que el procedimiento vigente exige requisitos y tiempos similares para todas las solicitudes, incluso para empresas con operaciones menos complejas, que no captan recursos del público o pertenecen a conglomerados ya supervisados.

Con este cambio, la SBS busca hacer más eficiente el ingreso de nuevos participantes al mercado, manteniendo los estándares prudenciales y de supervisión que resguardan la solidez del sistema financiero y asegurador.

El proyecto normativo permanecerá en consulta pública hasta el 6 de julio y podrá recibir comentarios de la industria y del público en general a través del portal institucional de la SBS.