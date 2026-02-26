Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La SBS destacó que las Finanzas Abiertas permiten que los usuarios tengan el poder de compartir su información financiera de forma segura y estandarizada. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó su Hoja de Ruta para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. Este plan busca transformar la relación entre los usuarios y sus datos, fomentando la competencia, la innovación y una mayor inclusión financiera en el país.

