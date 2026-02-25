Escuchar
Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP, explicó que el menor impacto del octavo retiro se debe a que muchas cuentas ya no tienen saldo y advirtió que nuevos retiros afectan la predictibilidad del sistema previsional.
Por Melissa Rodríguez Enciso

Una parte significativa de afiliados al sistema privado de pensiones ya no tiene recursos en sus cuentas individuales tras los retiros extraordinarios aprobados en los últimos años, advirtió la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

