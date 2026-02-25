Una parte significativa de afiliados al sistema privado de pensiones ya no tiene recursos en sus cuentas individuales tras los retiros extraordinarios aprobados en los últimos años, advirtió la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La entidad señaló que el menor impacto del octavo retiro se explica por el agotamiento de fondos en muchas cuentas y advirtió que nuevas iniciativas afectan la predictibilidad del sistema previsional. Además, según declaró días atrás el profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, a TV Perú, cerca de cuatro millones de afiliados ya tendrían saldo cero en sus cuentas de AFP.

El superintendente Sergio Espinosa explicó que esta situación ha reducido el efecto del octavo retiro en comparación con procesos anteriores. “Hay cuentas que ya no tienen dinero, entonces ya no hay de dónde retirar. Y eso es evidentemente una mala noticia si uno piensa en términos de largo plazo”, afirmó.

Espinosa señaló que, si bien los retiros pueden generar liquidez inmediata para los afiliados, comprometen el ahorro destinado a la jubilación.

“Eso puede ser plata inmediata en el bolsillo de las personas, puede ayudar incluso en algunos aspectos prácticos, a pagar deudas, puede tener algunos fines prácticos útiles, pero el dinero para la jubilación es dinero para la jubilación”, sostuvo y añadió que retirar recursos hoy implica una menor cobertura en el futuro.

“Lo que no se mantenga y se saque de ahí, sencillamente va a ocasionar que esas personas queden descubiertas en el largo plazo cuando les toque retirarse”.

Nuevos retiros afectan la predictibilidad

Espinosa también advirtió que la discusión de nuevos retiros extraordinarios introduce incertidumbre en el sistema previsional y afecta la predictibilidad del mercado.

Sin embargo, no se ha recibido ninguna solicitud formal para participar como administradores de fondos de pensiones y solo ha habido algunas conversaciones preliminares, indicó.

Según Espinosa, actualmente existe un proyecto que plantea un noveno retiro, lo que, a su juicio, le quita predictibilidad al mercado.

“Si hay algún inversionista que esté interesado en administrar fondos de pensiones y no sabe si van a haber fondos de pensiones, es difícil tomar una decisión de inversión”, señaló.