En junio se cumple el primer año del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero todavía quedaba la duda de lo que ocurrirá con el espacio donde se ubicó el antiguo terminal aéreo.

Al respecto, Paola Loayza Arana, gerente de Real Estate y Cargo de Lima Airport Partners (LAP), refirió que tienen un proyecto para la construcción de un terminal FBO, que es una instalación privada en aeropuertos diseñada para la aviación ejecutiva.

“El próximo lanzamiento que tenemos es un terminal de aviación ejecutiva que va a estar ubicada en la zona nacional del antiguo terminal, donde era el reclamo de equipaje doméstico”, anunció la ejecutiva.

Dicho terminal FBO se ubicará en un espacio de 2.000 m2, más un área de hangar. A inicios de marzo se lanzarán los procesos de licitación y las negociaciones para poder tener este recinto.

Para su construcción se calcula una inversión de US$ 10 millones.

LAP también analiza la construcción de otras obras en el resto del terminal, incluyendo el parking, para usos como centros comerciales, centro logístico, centro de convenciones, etc.

“Este es definitivamente un punto estratégico porque al frente vamos a tener la estación del metro, entonces lo hace mucho más atractivo todavía”, detalló Loayza.

Tal como adelantó Juan José Salmón, CEO de LAP, en una entrevista con este Diario, a fin de año esperan tener definidos esos otros usos para el antiguo terminal y para fin de año ya haber lanzado el concurso para ver quién podría operarlos.

“Se realizará un concurso para poder buscar al mejor operador, que presente el mejor concepto de acuerdo a la decisión que hemos tomado. Hacia a final de año ya debiéramos estar en en la parte final del concurso y determinado a la empresa operadora”, anunció en la entrevista realizada en febrero.

¿Quién operará el terminal FBO?

Este terminal FBO será un espacio en el cual el avión privado tendrá un área de parqueo y recibirá los servicios que requiere desde el punto de vista operativo.

“Mientras tanto, el pasajero de este segmento de aviación privada —medios ejecutivos principalmente—, pueden transitar por una sala, toman su vehículo y van a la ciudad o viceversa. No es un terminal, un aeropuerto como tal", aclaró Salmón. Asimismo, detalló que el operador será un especialista en el segmento.