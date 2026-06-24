Por medio de su cuenta oficial de X, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que, debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, durante las primeras horas de la tarde del miércoles 24 de junio se registraron demoras y cancelaciones en algunos vuelos. Precisaron que esta situación no estuvo relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto. De acuerdo con alertas internacionales a las que accedió El Comercio, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de afectaciones, las cuales suelen presentarse en el norte de Sudamérica.

“Nos encontramos en permanente coordinación con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos, realizando el seguimiento correspondiente a fin de mantener informados a nuestros pasajeros y pasajeras”, informó el aeropuerto.

Fuentes de El Comercio brindaron mayor información. “Se han registrado interferencias y anomalías en las señales del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), que incluye al Sistema de Posicionamiento Global (GPS), tecnología utilizada por las aeronaves como apoyo a la navegación aérea en diversas regiones del mundo”, informaron.

Como consecuencia de esta situación, se emitió el NOTAM A2226/26 para la Región de Información de Vuelo (FIR) Lima. El término NOTAM hace referencia a un aviso urgente emitido por las autoridades aeronáuticas para alertar a los pilotos y controladores sobre cambios o peligros temporales en el espacio aéreo o en los aeropuertos.

Vuelos cancelados en la plataforma web de Lima Airport Partners (LAP).

En este aviso se reportaron interferencias en las señales GNSS dentro del espacio aéreo peruano y se dispuso que las tripulaciones verifiquen la posición de sus aeronaves utilizando fuentes alternativas de navegación, además de reportar cualquier anomalía observada a los servicios de tránsito aéreo.

“Estas afectaciones no obedecen a fallas en los sistemas de CORPAC ni en la infraestructura de navegación aérea administrada por la corporación. Se trata de una situación externa vinculada al servicio global de posicionamiento satelital (GNSS/GPS), cuya operación y gestión son ajenas a CORPAC y a los proveedores de servicios de navegación aérea del país”, resaltaron.

Los controladores de tránsito aéreo vienen brindando apoyo permanente a las tripulaciones y gestionando el tránsito aéreo mediante los sistemas de vigilancia y navegación disponibles, garantizando la separación segura entre aeronaves.

“La aviación civil cuenta con procedimientos de contingencia y medios alternativos de navegación que permiten mantener niveles adecuados de seguridad operacional, aun cuando se presentan afectaciones temporales en las señales satelitales”, precisaron.

Comunicado emitido por LATAM Airlines tras las afectaciones registradas en sus operaciones.

Actualización

Lima Airport Partners (LAP) comunicó a El Comercio que el servicio del sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves fue restablecido luego, por lo que el tránsito aéreo empezó a fluir con normalidad. Además, precisaron que el estado de los vuelos se mantiene actualizado en su plataforma web .

Sin embargo, tras revisar la plataforma, se pudo constatar que algunos vuelos fueron cancelados. “Tener en cuenta que solo los vuelos de salida se vieron afectados”, precisó LAP.

Reprogramación de vuelos

Una de las aerolíneas con vuelos afectados fue LATAM Airlines. “Esta situación, ajena a nuestra voluntad y control, responde a la necesidad de resguardar la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones, valor esencial de nuestras operaciones. Los pasajeros que viajen entre el 24 y 25 de junio, desde y hacia Lima, podrán acceder a alternativas de viaje y cambios hasta siete días después de la fecha de su vuelo original a través de la sección ‘Mis Viajes’ en LATAM.com o mediante nuestros canales de atención ”, indicaron a través de un comunicado.

Pronunciamiento de CORPAC

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó a El Comercio que “a las 11:50 a.m. se reportaron interferencias y anomalías en las señales del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Es importante precisar que estas afectaciones no obedecen a fallas en los sistemas de CORPAC, sino a una situación externa”.

Pese al restablecimiento del sistema de navegación satelital, algunos vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos. Foto: GEC. / ANTONIO MELGAREJO

Asimismo, indicaron que “el evento fue superado a las 2:00 p.m. (hora local), tras lo cual las líneas aéreas retomaron sus vuelos con normalidad”. Además, señalaron que “CORPAC viene monitoreando permanentemente la evolución de esta situación y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas nacionales, operadores aéreos y organismos internacionales competentes, a fin de adoptar las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto en las operaciones”.

Antecedentes

El Comercio tuvo acceso al reporte del RASG-PA (Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación, por sus siglas en inglés), publicado en noviembre del 2025, en el que ya se advertía sobre este tipo de eventos de interferencia registrados en el norte de Sudamérica y zonas adyacentes del Caribe.

“La alerta aborda el creciente número de eventos de interferencia GNSS (GPS) reportados en las últimas semanas dentro de esta región, los cuales pueden degradar temporalmente los sistemas de navegación, vigilancia y comunicaciones, afectando potencialmente las operaciones de navegación basada en la performance (PBN) y la conciencia situacional de las aeronaves. Esta alerta de seguridad está dirigida a los explotadores aéreos, tripulaciones de vuelo, despachadores, proveedores de servicios de navegación aérea y operadores aeroportuarios involucrados en operaciones de vuelo en las FIR del norte de Sudamérica y las FIR adyacentes del Caribe”, se lee.

“En las últimas semanas, aerolíneas y proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) han reportado un número creciente de eventos de interferencia GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) que afectan las operaciones de las aeronaves en el norte de Sudamérica y en la región sur del Caribe. Estos sucesos han sido reportados dentro de las FIR de Maiquetía (Venezuela), Piarco (Trinidad y Tobago), San Juan Oceánica (Puerto Rico), Curazao, Georgetown (Guyana) y Paramaribo (Surinam)”, se precisó.

Este problema viene siendo reportado en distintas zonas de Sudamérica y recientemente también se registró en el Perú. Foto: X / Luis Eduardo Cisneros. / LENOV

Con el fin de apoyar la coordinación regional y el intercambio de información sobre los eventos de interferencia GNSS en curso, las oficinas regionales de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC) y para Sudamérica (SAM) activaron el Equipo de Coordinación de Contingencias (CCT).

El CCT funciona como un mecanismo permanente para facilitar la comunicación entre los Estados afectados, los proveedores de servicios de navegación aérea y los socios de la industria; asistir en la implementación de medidas de mitigación; apoyar la armonización de los avisos; y garantizar la disponibilidad de información precisa, consolidada y oportuna para la toma de decisiones colaborativa.

Análisis

Ronald Viñas, presidente del Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (SIPLAP), explicó que el GNSS es el conjunto de sistemas satelitales que permite a una aeronave conocer con gran precisión su posición, velocidad y trayectoria. “Cuando hablamos de una interferencia GNSS, significa que la aeronave deja de recibir correctamente la información de los satélites o recibe datos que no son confiables. En un avión, esto no significa que se pierda el control ni que deje de volar con seguridad. Lo que ocurre es que algunas funciones de navegación de alta precisión pueden dejar de estar disponibles temporalmente”, señaló.

Asimismo, indicó que el mayor impacto suele producirse durante la aproximación a un aeropuerto, especialmente en aquellos que dependen de procedimientos basados en GNSS. “Si el sistema detecta que la precisión ya no cumple con los estándares requeridos, la aproximación puede interrumpirse y los pilotos deberán ejecutar una aproximación frustrada o utilizar otro procedimiento de navegación disponible”, precisó.

Las interferencias pueden producirse por diferentes motivos. En muchos casos se deben a emisiones de radiofrecuencia que bloquean la señal de los satélites.

El especialista agregó que, cuando se presenta una alerta por pérdida o degradación de la señal GNSS, las tripulaciones pueden recurrir a otros sistemas de navegación de la aeronave, como los sistemas inerciales (IRS), ayudas terrestres como VOR o DME, o recibir vectores radar proporcionados por el control de tránsito aéreo.

“Las interferencias pueden producirse por diferentes motivos. En muchos casos se deben a emisiones de radiofrecuencia que bloquean la señal de los satélites, fenómeno conocido como jamming. Si las condiciones meteorológicas requieren el uso de aproximaciones GNSS y estas no están disponibles debido a la interferencia, algunos vuelos pueden experimentar demoras, desviarse o incluso ser cancelados”, concluyó.