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Resumen

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Por medio de su cuenta oficial de X, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que, debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, durante las primeras horas de la tarde del miércoles 24 de junio se registraron demoras y cancelaciones en algunos vuelos. Precisaron que esta situación no estuvo relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto. De acuerdo con alertas internacionales a las que accedió El Comercio, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de afectaciones, las cuales suelen presentarse en el norte de Sudamérica.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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