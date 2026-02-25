Larcomar, el centro comercial de Parque Arauco, ubicado en el corazón de Miraflores, con vista directa al mar y que se ha convertido en uno de los espacios comerciales y turísticos más icónico de la capital, ha sido distinguido con la denominación Marca Perú, otorgada por PromPerú.

Esta distinción y licencia es un reconocimiento que destaca a aquellas instituciones que promueven y fortalecen la imagen del Perú en el ámbito local e internacional. Es así que esta distinción pone en valor el rol de Larcomar como un punto de encuentro de turistas, peruanos y que integra retail, cultura, entretenimiento y gastronomía.

El centro comercial fue adquirido por Parque Arauco en el 2010.

De hecho, Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco división Perú, afirma que el centro comercial recibe más de 9 millones de visitas por año, casi la mitad de estos visitantes son turistas, extranjeros y locales, que van no solo para comprar, sino para vivir la experiencia Perú.

“Recibir la Marca Perú es un hito importante en la historia de Larcomar, somos el primer centro comercial en recibir este reconocimiento en el país”, cuenta. El ejecutivo recuerda que la historia de Larcomar inició en 1998, y hoy, tres décadas más tarde, el ‘mall’ “se ha convertido en un lugar icónico, apreciado por los limeños y turistas. Larcomar es hoy una de las fotos icónicas de Lima. Una parada obligatoria para los turistas, así como Machu Picchu”, anota.

No obstante, fue desde el 2010 que Parque Arauco adquirió el 100% de las acciones del centro comercial por cerca de US$58 millones y desde ese momento, agrega Camino, el holding ha invertido más de US$44 millones en el activo. Gran parte de esta inversión, cuenta, se ha dado en temas de seguridad, gestión de riesgos, pero también en experiencia y tecnología. Además, precisa, que realizan auditorías periódicas.

El ejecutivo destaca que a lo largo de estos 16 años se ha logrado una evolución, trayendo constantes nuevas marcas, mejorando espacios, activaciones y experiencias, promoviendo nuestra gastronomía , cultura y marcas peruanas también. Además de ser uno de los primeros espacios donde aterrizan grandes marcas globales.

Camino remarca que recibir la licencia de Marca Perú es un orgullo y una gran responsabilidad. “Este reconocimiento nos impulsa a seguir ofreciendo experiencias memorables que reflejen lo mejor de nuestro país: su diversidad, creatividad, espíritu emprendedor y hospitalidad”. Es así que anuncia que el holding seguirá invirtiendo en el Perú, trayendo nuevas marcas e innovando.

El centro comercial está ubicado en el corazón de Miraflores, en el Malecón de la Reserva. / JUAN PONCE VALENZUELA

Con esta designación, Larcomar se suma a la red de empresas e instituciones que representan oficialmente la Marca Perú, comprometiéndose a cumplir estándares de calidad, sostenibilidad y promoción de la identidad nacional en cada una de sus acciones

Por su parte, el presidente ejecutivo de PromPerú, Ricardo Limo del Castillo, indicó que “la Marca Perú es hoy un sello de garantía, origen y confianza que representa aquello que nos une como país: nuestra historia, diversidad cultural, productos y una gastronomía reconocida internacionalmente. Esta alianza entre dos marcas demuestra que el sector público y el sector privado trabajan de manera articulada”.

Limo recordó que ya son 15 años desde que se lanzó desde PromPerú la primera campaña de Marca Perú con Perú Nebraska, el inicio de la construcción colectiva que hoy forma parte de nuestra identidad. “La Marca Perú, que representa aquello que nos une y enorgullece, es un activo muy valioso para PromPerú. A través del programa de licenciatarios, la Marca Perú se fortalece sumando aliados que comparten sus valores y su visión”, anota.