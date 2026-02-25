Escuchar
Resumen

Larcomar recibe más de 4,5 millones de turistas al año.
Por Claudia Inga Martínez

Larcomar, el centro comercial de Parque Arauco, ubicado en el corazón de Miraflores, con vista directa al mar y que se ha convertido en uno de los espacios comerciales y turísticos más icónico de la capital, ha sido distinguido con la denominación Marca Perú, otorgada por PromPerú.

