Larcomar obtiene Marca Perú; campamento de surf convoca promesas; sismo sacude Lima y Callao

En el Semáforo de este sábado 28 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Larcomar se convirtió en el primer centro comercial del país distinguido con la denominación Marca Perú, otorgada por Prom-Perú por promover la imagen nacional dentro y fuera del país. Segundo, se inició un campamento de alto rendimiento para 20 jóvenes surfistas de Lima y el norte, guiados por Sofía Mulanovich y otros tablistas, como antesala del Surf Fest Pro League en Punta Roquitas. Finalmente, un sismo de magnitud 5 remeció Lima y Callao, y recordó la importancia de contar con una mochila y provisiones de emergencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Larcomar es distinguido con la Marca Perú

Larcomar se convirtió en el primer centro comercial del país en ser distinguido con la denominación Marca Perú, otorgada por Prom-Perú. Este reconocimiento se da a aquellas instituciones que promueven y fortalecen la imagen del país en los ámbitos local e internacional. El establecimiento de Parque Arauco, ubicado en el distrito de Miraflores, recibe más de nueve millones de visitas al año, turistas incluidos. La distinción pone en valor el rol que tiene como vitrina del país ante el mundo.

🟢Campamento para jóvenes talentos del surf peruano

Hace unos días empezó un campamento de alto rendimiento en el que participan 20 jóvenes talentos nacionales del surf, quienes fueron reclutados de playas de Lima y del norte del país, como Huanchaco, Lobitos y Máncora. Ellos tendrán siete días de entrenamientos, concentración y competencia. En el campamento participan como guías Sofía Mulanovich, entre otros destacados tablistas peruanos. El evento sirve como anticipo al Surf Fest Pro League, que se realizará del 5 al 8 de marzo en Punta Roquitas.

🔴El fuerte sismo que remeció Lima y Callao

La tarde del último jueves, un fuerte sismo de magnitud 5 remeció Lima y Callao, lo que generó preocupación en la población. El epicentro se localizó en el mar, a 36 kilómetros al oeste de Chilca (Cañete), según el Instituto Geofísico del Perú. Si bien solo se trató de un susto, es importante que la población esté preparada ante eventos de este tipo. Por eso es fundamental contar con una mochila de emergencias y una caja de reserva con provisiones básicas para afrontar los primeros días de una emergencia.