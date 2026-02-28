El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Larcomar obtiene Marca Perú; campamento de surf convoca promesas; sismo sacude Lima y Callao

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 28 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Larcomar es distinguido con la Marca Perú
    Larcomar es distinguido con la Marca Perú

    En el Semáforo de este sábado 28 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Larcomar se convirtió en el primer centro comercial del país distinguido con la denominación Marca Perú, otorgada por Prom-Perú por promover la imagen nacional dentro y fuera del país. Segundo, se inició un campamento de alto rendimiento para 20 jóvenes surfistas de Lima y el norte, guiados por Sofía Mulanovich y otros tablistas, como antesala del Surf Fest Pro League en Punta Roquitas. Finalmente, un sismo de magnitud 5 remeció Lima y Callao, y recordó la importancia de contar con una mochila y provisiones de emergencia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.