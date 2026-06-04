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No es un rehén

“Detrás de cada beca hay una historia familiar de esfuerzo, sacrificio y esperanza. Por eso, cuando se proponen becas, no estamos hablando simplemente de números; estamos hablando de oportunidades reales de desarrollo para miles de peruanos”.

    Alexandra Ames Brachowicz
    Por

    Exdirectora Ejecutiva de Pronabec y docente en políticas públicas

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    ¿Hasta qué fecha puedes aceptar la vacante de Beca 18? Esta es la fecha clave | Foto: Andina
    ¿Hasta qué fecha puedes aceptar la vacante de Beca 18? Esta es la fecha clave | Foto: Andina

    Beca 18 ha ocupado un lugar central en los debates electorales. Se ha hablado de ampliar el número de becas y fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación superior. Esa discusión es positiva y necesaria. Sin embargo, también hemos visto cómo se ha intentado utilizar políticamente al programa mediante afirmaciones que no se ajustan a los hechos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.