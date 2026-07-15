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El voto perdido

“Para ganar el Senado se debe ceder en diputados. Y al fujimorismo le interesa tener la presidencia de senadores porque ahí recaerá el control de todo el Parlamento”.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Ilustración: Giovanni Tazza

    Se acerca la elección de las mesas directivas del nuevo Congreso bicameral, la cual debe definirse antes del 26 de julio. Las candidaturas están casi definidas con un panorama más claro para senadores (Miguel Torres de Fuerza Popular) y más dividido en diputados (Cecilia Chacón de Fuerza Popular y Norma Yarrow de Renovación Popular).

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