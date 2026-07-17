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El próximo gobierno no puede volver a fallarle a la educación peruana

“Lo más preocupante es que estamos dejando de cumplir la promesa más básica de cualquier sistema educativo: que los estudiantes aprendan”.

    Marcela Benavides
    Por

    Presidenta de CADE Educación 2026 y Presidenta del Directorio de Empresarios por la Educación

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La educación suele aparecer en los discursos como una prioridad nacional. Sin embargo, los resultados muestran una realidad distinta. Durante años hemos acumulado brechas, retrocesos y oportunidades perdidas que hoy limitan el desarrollo de millones de estudiantes y, con ello, el futuro del país. Por eso, en una etapa en la que el Perú vuelve a discutir sus prioridades y el rumbo que quiere seguir, es momento de asumir que la educación no puede continuar ocupando un lugar secundario en la agenda pública.

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