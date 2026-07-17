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Dilemas fiscales para el próximo gobierno

“Como tantos otros en el pasado, su plan de gobierno propone ampliar la base tributaria sin aumentar, naturalmente, la presión sobre los actuales contribuyentes”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Tribunal Constitucional ha rectificado el criterio (o la falta de criterio) que abrió las compuertas de la iniciativa de gasto a los congresistas. Todas las bancadas pescaron a río revuelto, incluyendo Fuerza Popular, que en materia económica se ha comportado más bien como una fuerza populista, y también la extrema izquierda, que es especialista en quitar el cuerpo cuando se habla de responsabilidades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.