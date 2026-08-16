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El gobierno veleta

“El precio no se cambia por decreto. Subsidiar es como querer controlar el precio sin decirlo. Si este es el criterio para gobernar, pronto fracasará“.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Keiko Fujimori empieza su gobierno con 60% de aprobación, según Datum. Es un buen punto de partida para iniciar una administración. La mala noticia es que ese 60%, en gran parte, no es de ella, sino de la calle.

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