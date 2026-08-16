El gobierno veleta

Keiko Fujimori empieza su gobierno con 60% de aprobación, según Datum. Es un buen punto de partida para iniciar una administración. La mala noticia es que ese 60%, en gran parte, no es de ella, sino de la calle.

Tenemos el caso de las paralizaciones en la selva, debido al alza del precio de los combustibles. Terminaron porque el gobierno anunció un subsidio para los transportistas de hasta 20% en la compra del diésel.

La aprobación viene no del liderazgo, sino de la concesión. Conceder no es liderar. La aprobación basada en la concesión no se sostiene. Es una emoción del momento.

Los momentos cambian, las emociones cambian y cambia, también, cómo vemos a la autoridad. Si el gobierno cambia ante cada protesta callejera, se le pierde el respeto. Se socava el principio de autoridad.

Si recibo un subsidio porque salí a la calle a protestar, resolveré así cada uno de mis problemas. Y si todos lo hacemos, el gobierno no podrá satisfacernos. Atender a unos significará dejar sin atención a los otros.

La dirección del gobierno cambiará con el viento. Será un gobierno veleta. No esperaremos a que nos diga qué hacer. Nosotros le diremos qué hacer.

Los problemas del Perú se arreglarán con liderazgo. El líder debe decirnos por dónde ir, no que nosotros le digamos adónde debe llevarnos.

La señora Fujimori ha cedido en el caso de Petro-Perú. Cree que su administración sí logrará sobrepasar el momento adverso.

Desde el 2021, Petro-Perú ha tenido 14 presidentes del directorio. Ninguno pudo contener la crisis. Fujimori cree que ella sí puede. Tiene un contexto de alza de precios de metales, pero también hay problemas con el petróleo.

Los problemas del precio del petróleo los creó un socio de la señora Fujimori. Donald Trump, en efecto, con conducta errática y mentirosa, hizo creer que todo estaba bien en el estrecho de Ormuz.

No fue así. Por enésima vez no dijo la verdad. Las hostilidades se reiniciaron. Trump no lo soportó y ordenó responder a los ataques. Consecuencia: menos petróleo circulando, mayor precio del petróleo y de los combustibles.

El precio no se cambia por decreto. Subsidiar es como querer controlar el precio sin decirlo. Si este es el criterio para gobernar, pronto fracasará.

El fracaso del gobierno les dará alas al pensamiento y a las posibilidades de la izquierda. Debilitará las finanzas y, con ello, la economía del país. No queremos eso.