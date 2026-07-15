El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El abuelo y nieto que definieron el Perú

“Su legado repercute hasta hoy y nos permite conmemorarlos en estas fechas próximas a otro aniversario de independencia”.

    Ignacio Salinas Hernández de Agüero
    Por

    Abogado

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La semana pasada se cumplió un año de la partida de José Antonio García Belaunde, ilustre embajador peruano. Cumplió con creces el legado de su abuelo, el internacionalista Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco, cuyo fallecimiento se recuerda este año en su sesenta aniversario. Por ello, estas son fechas conmemorativas para la diplomacia peruana y latinoamericana.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.