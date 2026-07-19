El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Soltar a Castillo no descomprime nada

“No existe ninguna razón política, humanitaria y menos legal para liberar a Pedro Castillo”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / SYSTEM

    La libertad de Pedro Castillo no solo parece ser una prioridad para el presidente José María Balcázar, sino también para Jorge Nieto. En su primera reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, el líder del Partido del Buen Gobierno no solo habló de temas urgentes para el país, como la criminalidad y el fenómeno de El Niño, sino que también llevó a la agenda la excarcelación del golpista.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.