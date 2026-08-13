Cienciano vs. Botafogo en vivo:
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Aquí inicia la cobertura del partido de Cienciano vs. Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
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Aquí inicia la cobertura del partido de Cienciano vs. Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
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Cienciano recibirá a Botafogo este jueves 13 de agosto del 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto imperial llega a este duelo tras una histórica eliminación a Lanús, mientras que Botafogo parte como el favorito a pasar de ronnda.