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Los pretendientes

“El próximo Congreso bicameral tendrá más escaños, más presupuesto y una segunda oportunidad para demostrar que dos cámaras pueden pensar mejor que una”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En “La Odisea”, los pretendientes no llegaban al palacio de Ítaca para gobernarlo. Llegaban para instalarse y aprovecharse de la ausencia de Odiseo. Comen, beben, dilapidan las reservas de la casa, acosan a quienes todavía la defienden y, después de ocuparla durante suficiente tiempo, terminan creyendo que la impunidad equivale a un derecho de propiedad sobre Ítaca. El Congreso que termina se les parece menos por su ambición que por sus costumbres.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.