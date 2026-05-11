Para miles de jóvenes peruanos, la convocatoria de Beca 18 representa la oportunidad de transformar su futuro profesional. Tras culminar la etapa de postulación, la pregunta más frecuente es: ¿Cuándo se publican los resultados finales del segundo momento? El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ya tiene establecido el cronograma oficial para este periodo, donde se entregará el 70 % del total de las becas de este año. A continuación, te brindamos todos los detalles para que no se te pase ninguna fecha.

Cronograma oficial: ¿Qué día salen los resultados de Beca 18?

De acuerdo con el calendario vigente del Segundo Momento de postulación, la fecha clave que debes marcar en tu calendario es el 25 de mayo de 2026. Ese día se dará a conocer la lista oficial de los nuevos seleccionados.

Es importante recordar que este proceso ha seguido varias etapas previas:

Fase de Postulación para la Selección: Se llevó a cabo del 6 al 27 de abril de 2026.

Se llevó a cabo del 6 al 27 de abril de 2026. Fase de Subsanación: Del 20 de abril al 6 de mayo de 2026, periodo donde los postulantes corrigieron posibles errores en sus expedientes.

Del 20 de abril al 6 de mayo de 2026, periodo donde los postulantes corrigieron posibles errores en sus expedientes. Publicación de Resultados: Programada exclusivamente para el 25/05/2026.

¿Cómo consultar si fuiste seleccionado por Pronabec?

Una vez llegada la fecha, los resultados estarán disponibles de manera pública y gratuita. Para consultarlos, debes seguir estos pasos:

Portal Institucional: Ingresa a la página oficial de Pronabec. Módulo SIBEC: Accede con tu usuario y contraseña al Sistema Integrado de Becas para verificar tu estado personalizado. Resolución Jefatural: Descarga el documento PDF que contiene la lista de seleccionados por modalidad (Ordinaria, VRAEM, Huallaga, EIB, etc.).

Fase de aceptación de la beca: El paso final

Aparecer en la lista del 25 de mayo es el paso más grande, pero no el último. Si resultas seleccionado, tienes un plazo muy corto para formalizar y aceptar el beneficio.

La Fase de Aceptación de la Beca se realizará desde el 26 de mayo de 2026 hasta el 1 de junio de 2026. En este periodo, el estudiante debe firmar electrónicamente los formatos de compromiso y aceptación. De no hacerlo en este rango de fechas, la beca se declarará en abandono y se perderá la vacante.

Beneficios de ser becario en 2026

Al ser parte del grupo que obtiene el 70 % de las vacantes en este segundo momento, el Estado Peruano cubrirá:

Costos académicos: Matrícula y pensiones de enseñanza.

Matrícula y pensiones de enseñanza. Acompañamiento integral: Bienestar, apoyo académico y emocional.

Bienestar, apoyo académico y emocional. Manutención: Alimentación, movilidad local y útiles de escritorio.

Alimentación, movilidad local y útiles de escritorio. Equipamiento: Una computadora portátil para el desarrollo de tus clases.

Una computadora portátil para el desarrollo de tus clases. Titulación: Costos de grado y título profesional.

Requisitos indispensables para postular a Beca 18

En esta sección debes detallar qué necesitó el postulante para llegar a esta etapa, lo cual sirve para quienes buscan información para la próxima convocatoria:

Rendimiento académico: Haber acreditado alto rendimiento (tercio superior o medio superior) en los dos últimos años de secundaria.

Haber acreditado alto rendimiento (tercio superior o medio superior) en los dos últimos años de secundaria. Clasificación socioeconómica: Estar en condición de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh (para la modalidad Ordinaria).

Estar en condición de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh (para la modalidad Ordinaria). Ingreso a una IES: Contar con la constancia de ingreso a una Universidad, Instituto o Escuela de Educación Superior elegible.

Contar con la constancia de ingreso a una Universidad, Instituto o Escuela de Educación Superior elegible. Edad límite: Por lo general, tener menos de 22 años (salvo excepciones como modalidades especiales o discapacidad).

¿Qué gastos cubre la Beca 18 en 2026?

Aquí profundizas en los beneficios para retener al lector:

Costos académicos: Matrícula, pensiones y trámites administrativos.

Matrícula, pensiones y trámites administrativos. Materiales de estudio: Incluye la entrega de una laptop y gastos en libros o útiles.

Incluye la entrega de una laptop y gastos en libros o útiles. Alimentación y transporte: Una subvención mensual depositada directamente al becario.

Una subvención mensual depositada directamente al becario. Alojamiento: En caso de que el estudiante deba mudarse a otra ciudad para estudiar.

En caso de que el estudiante deba mudarse a otra ciudad para estudiar. Idioma: Costeo de clases de inglés (solo para estudios universitarios en ciertos casos).

¿Cómo se calculó el puntaje para los resultados del 25 de mayo?

Esto ayuda a entender por qué alguien quedó seleccionado o no:

Puntaje del ENP: El resultado obtenido en el Examen Nacional de Preselección.

El resultado obtenido en el Examen Nacional de Preselección. Calidad de la Institución (IES): Los puntos extra por elegir universidades con mayor puntaje según el ranking de Sunedu o Pronabec.

Los puntos extra por elegir universidades con mayor puntaje según el ranking de Sunedu o Pronabec. Prioridad por carrera: Carreras priorizadas (como ciencia y tecnología) suelen dar bonificaciones.

Carreras priorizadas (como ciencia y tecnología) suelen dar bonificaciones. Condiciones priorizables: Puntos extra por ser bombero, pertenecer a comunidades nativas, o tener alguna discapacidad.

Preguntas frecuentes sobre la publicación de resultados

Ideal para captar tráfico de “long tail” (búsquedas largas):

¿Qué pasa si no acepto la beca a tiempo? Explicar que la beca se pierde irrevocablemente después del 1 de junio.

Explicar que la beca se pierde irrevocablemente después del 1 de junio. ¿Puedo postular a otra beca si no salí seleccionado? Mencionar otras opciones de Pronabec como Beca Continuidad o Beca Permanencia.

Mencionar otras opciones de Pronabec como Beca Continuidad o Beca Permanencia. ¿Los resultados se pueden apelar? Detallar brevemente el proceso de revisión si hay un error en la carga de datos.

Diferencias entre el Primer y Segundo Momento de selección