La ministra de Educación, María Esther Cuadros, solicitó al Congreso de la República la aprobación de recursos adicionales por un monto de S/119 millones, con el fin de ampliar las convocatorias de Beca 18 y Beca Generación del Bicentenario.

Durante su presentación en la Comisión de Educación, Deporte y Cultura del Congreso, la titular del Minedu explicó que, de ese monto, 105 millones de soles permitirían ofrecer 5316 plazas más para Beca 18 y 14 millones de soles serían destinados para la Beca Generación del Bicentenario, que financia estudios de posgrado en el extranjero.

Al referirse a esta última beca, indicó que este año no se ha realizado una convocatoria porque no se cuenta con presupuesto, y precisó que la continuidad y la culminación de los estudios de los 283 becarios que actualmente cursan maestrías y doctorados en prestigiosas universidades de otros países están garantizadas.

“La Beca Generación del Bicentenario no se ha anulado; tenemos la mejor voluntad para ayudar a los peruanos talentosos que aspiran a esa beca, y esperamos que el crédito suplementario sea aprobado para hacer inmediatamente la convocatoria, porque sin presupuesto sería sumamente irresponsable hacerlo”, anotó.

La ministra Cuadros señaló que esta beca se encuentra en un proceso de reorganización para superar las deficiencias que se han ido acumulando en los últimos años y buscar el adecuado retorno de los recursos que invierte el Estado, así como su alineamiento con las prioridades de desarrollo del país.

Al respecto, mencionó que el 40 % de los becarios no han vuelto de manera permanente al país y el 38 % no cumplió con el Compromiso de Servicio al Perú que había asumido.

En esa línea, refirió que el monto más alto que se paga por una maestría en el extranjero es 634,000 soles y que el promedio es de 280,000 soles. “El Estado realiza una fuerte inversión en estos estudiantes de posgrado y este gasto requiere un adecuado retorno que beneficie al país”, agregó.

En cuanto a Beca 18, informó que la convocatoria 2026 adjudicará 5184 plazas en dos etapas: 1516 ya otorgadas en abril y otras 3668 que se entregarán en junio. Asimismo, dijo que el Ministerio de Educación (Minedu) transfirió este año 77 millones de soles para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad y 100 millones de soles para las 5184 plazas de este año, de los cuales, 50 millones de soles provienen del Ministerio de Economía y Finanzas y otros 50 millones de soles, del Minedu.

La titular de Educación indicó que cerca del 75 % de los ganadores de Beca 18 estudiaban en universidades privadas, pero esta situación cambió con la reestructuración del programa: este año, el 78 % de los becarios están en universidades públicas y el 22 %, en privadas.

Al culminar su presentación, y luego de responder a preguntas de los congresistas, la ministra Cuadros expresó su confianza en que el Congreso respaldará su demanda adicional de recursos para que el Minedu pueda seguir apoyando a los estudiantes peruanos talentosos.