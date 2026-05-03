Resumen

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La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)
La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)
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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, solicitó al Congreso de la República la aprobación de recursos adicionales por un monto de S/119 millones, con el fin de ampliar las convocatorias de Beca 18 y Beca Generación del Bicentenario.

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