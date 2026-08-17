Atención con estas nuevas medidas. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que 10 colegios de Lima Sur continuarán con clases virtuales hasta el 24 de agosto . En un inicio, los cambios de la presencialidad a la modalidad remota solo serían por este lunes; sin embargo, las instituciones más afectadas por las lluvias y aniegos necesitarán más tiempo para recibir nuevamente a sus alumnos.

En su comunicado, precisó que las instituciones educativas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac retornarán a las aulas este martes 18, a excepción de aquellas que presenten mayores daños en su infraestructura.

En los locales críticos se realizarán trabajos de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparaciones. Horas antes, la presidenta Keiko Fujimori visitó la I. E. N.° 7092 Juan Pablo II, ubicada en el sector 1, grupo 6 de Villa El Salvador, para constatar de primera mano las afectaciones.

¿Qué colegios tendrán clases virtuales hasta el 24 de agosto?

Villa María del Triunfo

IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta

IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario

IE 6024

IE Manuel Casalino Grieve

IE 7045 San José Obrero

Villa El Salvador

IE 7092 Juan Pablo II, por afectaciones en vías de acceso y riesgo perimétrico.

San Juan de Miraflores

IE Semillitas de Amor

IE 7221, por afectaciones en cerco perimétrico.

Pachacámac