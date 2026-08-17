DRELM anunció las nuevas disposiciones mediante un comunicado.
DRELM anunció las nuevas disposiciones mediante un comunicado.
Por Redacción EC

Atención con estas nuevas medidas. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que 10 colegios de Lima Sur continuarán con clases virtuales hasta el 24 de agosto. En un inicio, los cambios de la presencialidad a la modalidad remota solo serían por este lunes; sin embargo, las instituciones más afectadas por las lluvias y aniegos necesitarán más tiempo para recibir nuevamente a sus alumnos.

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