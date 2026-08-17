La presidenta Keiko Fujimori visitó uno de los planteles afectados. Foto: Andina
La presidenta Keiko Fujimori visitó uno de los planteles afectados. Foto: Andina
Por Redacción EC

Las intensas lluvias dejaron caos a su paso. En solo unas horas inundaron el bypass Nueva Esperanza, ubicado en Villa María del Triunfo, y cubrieron casi por completo un bus de transporte público. También afectaron colegios de este distrito, así como de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, por lo que personal del Ministerio de Educación (Minedu) llegó a supervisar estos locales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: