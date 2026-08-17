Las intensas lluvias dejaron caos a su paso. En solo unas horas inundaron el bypass Nueva Esperanza, ubicado en Villa María del Triunfo, y cubrieron casi por completo un bus de transporte público. También afectaron colegios de este distrito, así como de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, por lo que personal del Ministerio de Educación (Minedu) llegó a supervisar estos locales.

Las clases presenciales fueron suspendidas este lunes 17 y se dispuso el dictado virtual, mientras la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) visitó las instituciones para implementar las medidas necesarias, garantizar la continuidad del servicio escolar y atender las situaciones más complejas.

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Se estima que 15 colegios se encuentran en estado crítico . Uno de ellos es la I. E. N.° 7092 Juan Pablo II, ubicada en el sector 1, grupo 6 de Villa El Salvador, que atiende a 432 estudiantes de los niveles inicial y primaria.