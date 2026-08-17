Las intensas lluvias dejaron caos a su paso. En solo unas horas inundaron el bypass Nueva Esperanza, ubicado en Villa María del Triunfo, y cubrieron casi por completo un bus de transporte público. También afectaron colegios de este distrito, así como de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, por lo que personal del Ministerio de Educación (Minedu) llegó a supervisar estos locales.
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