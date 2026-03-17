Por Redacción EC

En el panorama educativo peruano, destaca con fuerza Beca 18, impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, una propuesta que ha ganado notoriedad entre estudiantes provenientes de contextos económicos limitados y situaciones de riesgo en todo el país. Esta iniciativa no solo facilita el ingreso a centros de formación superior, como universidades e institutos, sino que también asume integralmente los desembolsos relacionados con estudios: inscripción, cuotas académicas, procesos de admisión, obtención de grado, así como apoyo para cubrir alimentación, transporte, vivienda y útiles. En la recta decisiva del proceso de selección, el Ministerio de Educación comunicó una medida favorable dirigida a un sector de aspirantes previamente considerados aptos. Se trata de una nueva opción que abre la puerta para competir nuevamente por una de las vacantes financiadas al cien por ciento dentro de la actual convocatoria. Gracias a esta disposición, numerosos candidatos tendrán la posibilidad de disputar el porcentaje aún disponible de cupos, ampliando así sus probabilidades de incorporarse a reconocidas casas de estudio del país. A continuación, desarrollamos la información clave sobre este anuncio.