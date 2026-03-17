En el panorama educativo peruano, destaca con fuerza Beca 18, impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, una propuesta que ha ganado notoriedad entre estudiantes provenientes de contextos económicos limitados y situaciones de riesgo en todo el país. Esta iniciativa no solo facilita el ingreso a centros de formación superior, como universidades e institutos, sino que también asume integralmente los desembolsos relacionados con estudios: inscripción, cuotas académicas, procesos de admisión, obtención de grado, así como apoyo para cubrir alimentación, transporte, vivienda y útiles. En la recta decisiva del proceso de selección, el Ministerio de Educación comunicó una medida favorable dirigida a un sector de aspirantes previamente considerados aptos. Se trata de una nueva opción que abre la puerta para competir nuevamente por una de las vacantes financiadas al cien por ciento dentro de la actual convocatoria. Gracias a esta disposición, numerosos candidatos tendrán la posibilidad de disputar el porcentaje aún disponible de cupos, ampliando así sus probabilidades de incorporarse a reconocidas casas de estudio del país. A continuación, desarrollamos la información clave sobre este anuncio.

Todo sobre Beca 18-2026: segunda fase, fechas y lista de institutos

A través de sus plataformas oficiales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó que, tras culminar la primera etapa del proceso, los postulantes que no fueron seleccionados o no completaron su inscripción podrán participar una vez más en la segunda etapa, en la que se otorgará el 70 % de becas restante, equivalente a 3 629 plazas. En esta oportunidad, la postulación, que será entre el 6 y el 27 de abril hasta las 11:59 p. m., se desarrollará de manera virtual y sin costo en la plataforma oficial del programa (LINK).

Asimismo, entre los requisitos, previamente los participantes deben haber sido admitidos en una institución de educación superior, en una carrera y sede consideradas elegibles dentro del presente concurso. Eso no es todo, el programa del Minedu exige a los jóvenes que hayan culminado la educación secundaria con alto rendimiento académico, según la modalidad de postulación registrada. Finalmente, indicaron que las becas se otorgarán por orden de mérito y con prioridad para postulantes con discapacidad o que elijan instituciones públicas, centros de mayor calidad, sedes en regiones con menos estudiantes o carreras con alta demanda laboral.

Instituciones que tendrán evaluaciones en marzo

César Abraham Vallejo Mendoza (Amazonas)

La Salle (Apurímac y Cusco)

La Inmaculada (Arequipa)

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Arequipa (Arequipa)

Cuna de La Libertad (Ayacucho)

Arístides Merino Merino (Cajamarca)

Gregoria Santos (Cusco)

Santa Rosa (Cusco)

San Francisco de Asís (Ica)

Teodoro Peñaloza (Junín)

Indoamérica (La Libertad)

Mercedes Cabello de Carbonera (Moquegua)

Generalísimo José de San Martín (San Martín)

José Jiménez Borja (Tacna)

Bilingüe (Ucayali)

Instituciones que tendrán evaluaciones en abril

Lamas (San Martín)

Loreto (Loreto)

Lista de institutos que tendrán procesos de admisión en los siguientes días

Instituto Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui (Moquegua): examen de admisión el 29 de marzo.

Tecsup N.° 1 (Lima): último proceso el 17 de marzo y próximas evaluaciones en su sede de La Libertad.

Tecsup N.° 2 (Arequipa): evaluaciones programadas entre marzo y abril.

Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE (Iquitos): proceso abierto hasta el 20 de marzo.

Escuela Continental (Junín): proceso virtual abierto hasta fines de marzo.

Escuela Toulouse Lautrec (Arequipa): proceso virtual abierto hasta fines de marzo.

Certus (Arequipa y Lambayeque): inicio de clases el 23 de marzo.

La Pontificia (Ayacucho): inicio de clases el 23 de marzo.

Instituto SISE (Lima): inicio de clases el 8 de abril.

Escuela Khipu (Cusco): inicio de clases el 20 de abril.

Zegel (Arequipa, Ica, Lima y Piura): inicio de clases el 20 de abril.

Cepeban (San Martín): inicio de clases el 27 de abril.

El nuevo periodo de inscripción correspondiente a esta fase del concurso se llevará a cabo entre el 6 y el 27 de abril a través del portal oficial de Pronabec. Durante ese lapso, los aspirantes deberán completar el proceso virtual habilitado por la entidad.