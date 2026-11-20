Miles de jóvenes en todo el país se preparan para afrontar una de las evaluaciones más importantes de su camino hacia una beca universitaria. Sin embargo, antes de concentrarse en las preguntas y el tiempo disponible, quienes participarán en el proceso de Beca 18-2027 tendrán que prestar atención a un detalle que podría complicar su ingreso: las condiciones establecidas para acceder a los centros de evaluación. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) fijó restricciones sobre las pertenencias que podrán portar los aspirantes y estableció que únicamente tres artículos serán aceptados durante la jornada.

¿Qué debes llevar obligatoriamente para rendir la evaluación?

La preparación para esta prueba no termina con estudiar los temas o ubicar el establecimiento asignado. Los participantes deberán organizar sus pertenencias con anticipación, pues el ingreso estará limitado a elementos indispensables para desarrollar la evaluación. En ese sentido, el Pronabec estableció que cada joven deberá presentarse con su documento nacional de identidad (DNI), un lápiz de dureza 2B y un borrador. Estos serán los únicos materiales autorizados para afrontar la prueba.

La disposición deja poco margen para llevar artículos adicionales, incluso aquellos que suelen acompañar a una persona durante sus actividades diarias. Por ello, lo más recomendable será salir de casa únicamente con lo solicitado y evitar cargar pertenencias que puedan generar inconvenientes durante el control previo. La intención es que todos los participantes cumplan las mismas condiciones y que el desarrollo de la evaluación se realice bajo las medidas de seguridad establecidas.

Celulares, audífonos y otros dispositivos quedarán fuera

Uno de los grupos que concentra buena parte de las restricciones es el de los aparatos electrónicos. Los aspirantes no podrán presentarse con teléfonos móviles, auriculares, reproductores musicales, cámaras, grabadoras de audio o video, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes ni dispositivos de almacenamiento USB. Tampoco habrá excepciones para quienes consideren que estos equipos no representan una ventaja durante la prueba.

La lista también contempla materiales que podrían parecer habituales en una jornada académica. Cuadernos, hojas sueltas y otros elementos para escribir o guardar información no estarán permitidos. A ello se suma una prohibición que conviene tener presente antes de salir de casa: tampoco se aceptarán alimentos ni bebidas. En consecuencia, los postulantes deberán organizar su jornada considerando que no podrán ingresar con estos productos a los establecimientos.

Carteras, mochilas y accesorios también están restringidos

Otro aspecto que podría tomar desprevenidos a los jóvenes tiene que ver con los objetos que utilizan para transportar sus pertenencias. Mochilas, bolsos, carteras, maletines, bolsas, monederos y canguros forman parte de los artículos que no podrán pasar los controles de ingreso. Esto significa que acudir con el DNI y los materiales permitidos no será suficiente si el postulante lleva consigo algún accesorio de esta categoría.

Las restricciones alcanzan, además, a diversos complementos personales. Aretes, collares, pulseras, anillos, correas, portalentes, espejos, guantes, gorras, bufandas y lentes oscuros aparecen entre los elementos vetados. La disposición incluye también otros artículos metálicos, por lo que los participantes deberán revisar cuidadosamente qué llevan puesto antes de dirigirse al local asignado. Como parte del procedimiento de seguridad, todos pasarán por un detector de metales antes de acceder a las instalaciones.

¿A qué hora será el examen de Beca 18-2027?

La evaluación nacional de preselección se desarrollará este domingo 22 de noviembre en 109 sedes habilitadas en distintas regiones del Perú. De acuerdo con el cronograma establecido, los más de 59.000 jóvenes considerados aptos para esta etapa deberán organizar su traslado con suficiente anticipación, pues el acceso a los establecimientos tendrá un horario específico y no se extenderá durante toda la mañana.

El ingreso estará habilitado desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m. Por esta razón, llegar con anticipación será fundamental para evitar contratiempos en los controles de identificación y seguridad. Los postulantes también deberán verificar previamente cuál es su centro de evaluación y comprobar que llevan los tres elementos autorizados. Una preparación adecuada no dependerá únicamente de los conocimientos adquiridos, sino también de cumplir cada disposición para no poner en riesgo su participación en esta importante etapa del concurso.