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Beca 18: ¿es la única vía para acceder a la educación superior?

“El Perú necesita cuidar su talento y apostar por la educación como una de las vías para salir adelante”.

    Karina Morales
    Por

    Gerente general de Cappes

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Mientras en el Perú estamos discutiendo si hay o no recursos para brindar solo 5.000 vacantes en Beca 18, otros países de la región llevan más de 50 años diseñando sistemas que combinan becas, créditos educativos y subsidios". Fuente: Pronabec
    "Mientras en el Perú estamos discutiendo si hay o no recursos para brindar solo 5.000 vacantes en Beca 18, otros países de la región llevan más de 50 años diseñando sistemas que combinan becas, créditos educativos y subsidios". Fuente: Pronabec

    Imaginemos dos jóvenes talentosos comprometidos con estudiar una carrera. El primero ya está estudiando una carrera universitaria y necesita S/5.000 para terminar su último año. El segundo acaba de terminar el colegio y necesita financiar una carrera técnica completa, cuyo costo es de alrededor de S/15.000. Ambos necesitan financiamiento, pero difícilmente necesitan la misma solución.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.