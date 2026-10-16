Por Redacción EC

Actualmente, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. En ese contexto, miles de estudiantes recibieron una noticia favorable tras la publicación de los requisitos que deben cumplir los postulantes en las distintas modalidades de admisión para acceder a Beca 18-2027. Así, el Pronabec estableció la fecha límite para la inscripción y las bases del concurso dirigido a todos los estudiantes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.