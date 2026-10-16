Actualmente, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. En ese contexto, miles de estudiantes recibieron una noticia favorable tras la publicación de los requisitos que deben cumplir los postulantes en las distintas modalidades de admisión para acceder a Beca 18-2027. Así, el Pronabec estableció la fecha límite para la inscripción y las bases del concurso dirigido a todos los estudiantes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A BECA 18-2027?

A través de sus plataformas oficiales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó que se ha puesto a disposición de los estudiantes cerca de 6 000 vacantes para acceder a Beca 18-2027. De acuerdo con el Pronabec, los interesados deberán inscribirse gratuitamente hasta el viernes 16 de octubre a través de su plataforma oficial (LINK) y postular por una de las nueve modalidades que ofrece el concurso. Así, los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos y presenten la documentación requerida podrán pasar a la siguiente etapa del programa. A continuación, te presentamos el cronograma con las fechas clave para acceder a la beca:

ETAPA FECHAS Inscripción al ENP del 09/10/2026 al 16/10/2026 (23:59 horas) Revisión de la inscripción del 10/10/2026 al 6/11/2026 Publicación de postulantes aptos para rendir el ENP 11/11/2026 Aplicación del ENP 22/11/2026 Publicación de lista de preseleccionados 23/12/2026

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A BECA 18-2027?

Estos son los requisitos generales que deben tener en cuenta los postulantes previo a la inscripción en la plataforma del Pronabec:

Tener nacionalidad peruana.

Tener menos de 22 años para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga y Vraem, o menos de 31 años para la modalidad Fuerzas Armadas. No existe límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, ni para los postulantes que acrediten una discapacidad.

Estar cursando el último grado de educación secundaria o haber egresado del colegio. Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación.

Demostrar un alto rendimiento académico durante los dos últimos grados de secundaria concluidos.

Acreditar condición de vulnerabilidad o situación especial.

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA?

A través de un informe, compartido por El Cronista, el Índice de Resultados Escolares (IRE) informó su más reciente listado de los países que cuentan con un mayor sistema educativo en América Latina, que, por ahora, es encabezado por Chile. Este estudio se basa en información proveniente de encuestas de hogares y de las pruebas PISA para medir no solo la asistencia escolar, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática.

Según el IRE, solo 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que reúnen estos criterios logran culminar su escolaridad a tiempo y con un nivel satisfactorio de aprendizaje en el país sureño. Inclusive, el acceso a la educación abarca el 95 % de los jóvenes chilenos, lo que evidencia la solidez de su sistema educativo y la continuidad de sus políticas públicas en todos estos años. A continuación, este es el ranking con las naciones que tienen mejor sistema educativo:

Chile: 38 de cada 100

Uruguay: 36 de cada 100

Perú: 28 de cada 10

México y Brasil: 23 de cada 100

Argentina: 22 de cada 100

Colombia: 19 de cada 100

Paraguay: 11 de cada 100