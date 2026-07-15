Logros para la inclusión

Hace quince años nació el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con una promesa clara: mejorar la vida de quienes más lo necesitan, cerrando brechas y acercando oportunidades. Hoy, al culminar este camino, podemos decir con orgullo que seguimos honrando ese compromiso. A lo largo de este viaje, más de 10 millones de peruanos han recibido protección social y las herramientas para construir un mejor futuro.

Nuestra presencia en el Perú profundo no conoce de distancias. Llegamos a las zonas más alejadas a través de 522 Tambos, llevando salud, educación y servicios esenciales a más de 333 000 compatriotas. Esta huella se transforma en caminos de dignidad: mediante Foncodes, invertimos más de S/53 millones en vías rurales para conectar la salud y el comercio, y S/14 millones en equipar comisarías para fortalecer la seguridad de nuestras comunidades.

La inclusión también se construye donde la geografía desafía el día a día. En Lima y Callao, destinamos S/75 millones a construir escaleras seguras que elevan la calidad de vida de más de 38 700 ciudadanos. Asimismo, en nuestras escuelas, invertimos S/31.7 millones en cocinas mejoradas y almacenes que aseguran la alimentación de más de 146 000 escolares en 15 regiones, complementando el servicio alimentario que garantiza nutrición de calidad para más de 4 millones de estudiantes en todo el país.

Cuidar de los nuestros significa también sostener a quienes sostienen a la comunidad. Por ello, fortalecimos la seguridad alimentaria de más de un millón de personas, transfiriendo subsidios oportunos a más de 18 000 comedores y ollas comunes. En paralelo, modernizamos el cobro de pensiones para más de 747 000 adultos mayores de Pensión 65 y adelantamos el subsidio a más de 142 000 usuarios del programa Contigo.

Bajo la premisa de que nadie se quede atrás, impulsamos la empleabilidad de los jóvenes del programa Juntos y reconocimos la labor de las voluntarias de Cuna Más, consolidando el desarrollo infantil temprano.

Esta gestión no solo ha sido humana, sino también preventiva. Ante desafíos climáticos como el Fenómeno El Niño, implementamos tecnología de vanguardia mediante drones, el Geoportal Midis y el GeoSisfoh para georreferenciar zonas críticas y optimizar la toma de decisiones.

Estos avances son el resultado de un trabajo conjunto que no pertenece a una sola gestión; pertenece a las familias del Perú. Entregamos un ministerio fortalecido, moderno y con una hoja de ruta clara para seguir contribuyendo al cierre de brechas.

Nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que detrás de cada cifra hay un rostro y que, cuando el Estado llega a cada rincón, la inclusión se convierte en progreso.