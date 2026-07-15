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Logros para la inclusión

“Entregamos un ministerio fortalecido, moderno y con una hoja de ruta clara para seguir contribuyendo al cierre de brechas”.

    Lily Vásquez Dávila
    Por

    Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Designan a nuevos viceministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: GEC)
    Designan a nuevos viceministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: GEC)

    Hace quince años nació el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con una promesa clara: mejorar la vida de quienes más lo necesitan, cerrando brechas y acercando oportunidades. Hoy, al culminar este camino, podemos decir con orgullo que seguimos honrando ese compromiso. A lo largo de este viaje, más de 10 millones de peruanos han recibido protección social y las herramientas para construir un mejor futuro.

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