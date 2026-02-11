D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”

-¿Cómo ha visto la campaña de verano para la categoría?, ¿ha sido un buen arranque?

Hemos empezado bastante bien y muy diferente al año pasado, porque por primera vez unimos el mundo de helados con panetón D’Onofrio a nivel de comunicación como una megamarca. Al tener hoy una marca tan fuerte y tan potente, buscamos hablarle al consumidor, ya no solamente durante verano, sino desde julio con una campaña chica de panetones, que se extenderá hasta marzo-abril. Tenemos una expectativa muy alta para esta temporada, estamos fortaleciendo el portafolio, mejorando la ejecución en los puntos de venta, conectando con las nuevas generaciones sin perder nuestra esencia.

-¿Eso ha permitido que se pueda hacer una campaña más larga?

Claro, hoy estamos presentes durante más de 6 meses de manera continua con esta conexión de megamarca.

Andrea Arllentar, gerenta de Marketing de Helados en Nestlé Perú, dueño de D'Onofrio. (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

-¿La campaña ya muestra cifras superiores a la del año pasado?

Estaría adelantándome porque recién estamos febrero, pero estamos muy optimistas de que por lo menos vamos a ir por el doble dígito de crecimiento durante esta temporada con helados.

-¿Hay algunos lanzamientos que han ido trabajando? Además del salto de otras marcas de confitería al mundo de los helados, vemos que también hay otras marcas de Nestlé que están entrando a la categoría.

No solamente innovamos con las típicas marcas de confitería como Sublime o KitKat, sino que también incorporamos marcas que son muy queridas y muy fuertes dentro de Nestlé.

Nescafé ha sido una apuesta este año, un producto increíble y está teniendo también muy buenos resultados. El perfil del producto es bueno y la tecnología que hemos utilizado en ese producto también es la primera vez que la usamos. Una se llama ‘soft coating’, es el chocolate que envuelve la crema. La innovación para nosotros es clave. El KitKat litro tiene una tecnología especial llamado KitKat Layers. Hemos lanzado por primera vez ese tipo de tecnología en el Perú, por lo que para Nestlé a nivel mundial somos también el referente en innovación en este tipo de productos. Perú fue el primero en lanzar KitKat Layers sabor regular y este año hemos sido nuevamente el primer país en lanzar KitKat Layers versión caramel.

-¿Kit Kat Layers se replicará en otros mercados?, ¿requiere alguna inversión adicional la tecnología que han usado?

Siempre buscamos invertir en seguir mejorando nuestras propuestas de innovación, ver la capacidad que tenemos en fábrica y poder tener todo lo que nos permita entregarle al consumidor, innovaciones que puedan romper un poco lo clásico que han venido recibiendo.

Si bien para D’Onofrio la tradición es un activo sumamente importante, no puede ser un ancla. La innovación en verdad es clave. Si bien respetamos nuestros clásicos, buscamos innovación, escuchar a nuestro consumidor y ver tendencias para seguir reinventándonos todos los años.

En Perú se consumen 2 litros de helados per cápita al año.(Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

-¿Cuál es el ‘market share’ que tiene ese producto y cuál es la participación de D’Onofrio en el mercado de helados?

Hoy como D’Onofrio tenemos el 88% de ‘market share’. Cumplimos 128 años como D’Onofrio este 2026 y claramente todas estas innovaciones nos aportan a seguir ganando ‘share’. En cuanto a KitKat, probablemente no es tan representativo aún, pero claramente son pilares de crecimiento y ganancia de ‘share’ también para nosotros.

-¿Cuáles han sido los lanzamientos principales de este año?,¿cuántos componen el ‘pipeline’?

Nescafé, KitKat, KitKat Caramel, Buen Humor y Donito son lanzamientos de este año. Hemos lanzado más de ocho productos nuevos a lo largo de la temporada y han sido importantes para garantizar los resultados de doble dígito que estamos teniendo.

-¿El formato ‘take home’ o de litro ha tenido un mayor crecimiento en el último tiempo?, ¿cómo ve esa estrategia de formatos?

Así es. Si hacemos como un ‘split’ de ventas, toda la parte de impulso es aproximadamente el 68% y ‘take home’ entre el 27% y el 30%. Si ves las cifras de hace un par de años, hoy hay aumentado de un par de puntos. Claramente el consumo viene aumentando. Por ejemplo, la penetración del hogar es cinco de cada 10 familias, pero en el 2020 la cifra era era tres de cada 10 familias.

-Para ese crecimiento de doble dígito, ¿cómo viene el plan de distribución?, ¿reforzarán su apuesta por las congeladoras?

En los últimos años hemos invertido alrededor de US$10 millones en infraestructura, en ecofreezers (congeladoras ecoamigables) y en mejoras logísticas. Estas inversiones realmente reflejan nuestro compromiso de poner al consumidor en el centro, asegurar una mejor experiencia y hacerlo de manera más sostenible.

-¿En qué plazo se ha dado esa inversión?

Al año, más o menos, invertimos esa cantidad.

-¿Cuántos ecofreezers tienen hoy en día para distribución nacional?

El 100%. Todas nuestras congeladoras son ecofreezers, logramos el objetivo que teníamos planteado.

-¿Cuántos ecofreezers tienen ahora colocadas?

Llegamos a más de 60.000 puntos de venta y también tenemos más de 5.000 heladeros.

-¿Cuál es el canal más fuerte de ventas para D’Onofrio? , ¿son los carritos heladeros el canal más potente?

El canal tradicional para nosotros representa alrededor del 60%. El tradicional son bodegas y otros puntos similares. Los heladeros son parte del canal ambulatorio y representan un 16% del total. El canal moderno pesa 24%.

-Para los lanzamientos que comentó que requieren una tecnología distinta como la de Nescafé y Kit Kat Layers, ¿se requirió invertir en una tecnología adicional en la planta?

Para KitKat Layers Caramel, la inversión que se hizo estuvo destinada a potenciar las líneas actuales que permitieran trabajar bajo la tecnología Strata. Sobre el lanzamiento de Nescafé, no hubo inversión adicional en planta, fue innovación en tecnología y recetas.

Planta de D'Onofrio.

-¿Cómo ve el crecimiento de la categoría y lo que busca el consumidor?

El consumidor está más informado, también es más exigente y diverso. Busca indulgencia, conveniencia, nuevas experiencias y marcas también con las que se identifique.

Además, vemos que no es que haya solo un consumidor de helados, hay muchos, y eso también nos pone un reto mucho más exigente. Definitivamente es un consumidor más racional, pero que no deja de buscar disfrute. El consumidor hoy no busca solo precio, busca valor. Y precio sí, también, por eso hemos tenido innovaciones desde un sol con Buen Humor y tenemos una gama de precios para satisfacer todos los bolsillos.

-¿Hoy en día cuánto es el consumo per cápita de helados en el Perú?

El consumo per cápita es de 2 litros aproximadamente.

-¿Es similar a otros países de la región?

No. Si nos comparamos con Chile, que es el más cercano, ese país consume 8 litros per cápita al año. Eso también nos deja claro que hay una oportunidad muy grande, no solo en seguir ganando ‘market share’, sino de poder expandir la torta de consumo.

-¿Cómo ves la competencia en el mercado? Han surgido cada vez más propuestas de heladerías como Freddo, Grido, Haagen Dazsl, entre otras, ¿hacia dónde va el crecimiento de eta categoría?

El mercado de heladerías está evolucionando, eso es una realidad y están apareciendo diferentes modelos. Como D’Onofrio evaluamos constantemente todas las oportunidades, pero hoy nuestro foco principal está en seguir fortaleciendo nuestra marca, nuestro portafolio y la experiencia del consumidor en todos los canales donde ya estamos presentes y, por supuesto, estamos evaluando también propuestas de cómo reinventarnos en este mundo de las heladerías. Pensando siempre en el consumidor y en la esencia de la marca.

-Desde hace unos años, D’Onofrio tiene un proyecto para manejar heladerías, un plan que se retrasó en algún momento, pero aclararon que seguía en pie, ¿este año se retomará?

Estamos terminando de cerrar todo el ‘case’ de ver cuándo realmente es el mejor momento para entrar. Estamos en la revisión todavía de todos los puntos del proyecto. Hoy estamos enfocándonos también en Antica Gelatería del Corso, que es una marca muy cuidada, que prioriza la experiencia, la calidad, con helados 100% naturales. Estamos haciendo inversión también ahí.

-Eso quiere decir que el proyecto de heladerías propias se hará, pero falta definir cuándo.

Así es.

-¿Qué factores serían necesarios para que noten que ya es el momento correcto?

Lo importante es sentirnos seguros de que vamos a llegar con la propuesta correcta para el consumidor, porque creo que la expectativa de que D’Onofrio entre a este mundo es alta, entonces tenemos que hacerlo bien.

-El plan que tenían era tener un socio experto en retail para que se encargue del crecimiento, ¿ya tienen opciones?

Sí. eso [la elección del socio retail] aún continúa en evaluación y esperamos poder entrar lo más pronto posible.

-Antica Gelatería del Corso ya tiene 3 años, ¿qué planes de expansión tienen con esta marca?

Estamos muy contentos con Antica Gelatería del Corso y de hecho pensamos expandirla. Todavía lo estamos definiendo también. Una vez que consolidemos bien la marca, vamos a buscar la expansión.

-El Fenómeno de El Niño ha ido cambiando de alerta y todo indica que este año se dé hacia marzo o abril, ¿es un tema que les genere preocupación a nivel logístico?

Siempre que hay sol, hay consumo asegurado. Pero como D’Onofrio tenemos una fuerza de ventas y una ejecución tan potente que en realidad no dependemos necesariamente del verano. Y siempre nos preparamos con innovaciones, con producción, tener el abastecimiento correcto que nos permita igual entrar a la temporada muy preparados y seguros.

-Y por el lado del abastecimiento, ¿cómo lo manejan?

Sí, andamos listos para actuar para que no se produzcan estos quiebres de stock, que a veces se dan en en momentos así.

-Por el lado de la producción, ¿los cambios en el precio del cacao han influido de alguna manera en los costos de producción que han tenido para esta campaña?

En general este tema de costos ha sido un contexto desafiante para toda la industria. Pero este año vemos un escenario más estable a nivel de costos y hemos trabajado anticipadamente en todo lo que es planificación, abastecimiento, eficiencias.

Realmente el habernos adelantado nos permite no tener que tocar precios y asegurar la disponibilidad de todos nuestros productos y el foco nuevamente está en que el consumidor realmente encuentre a D’Onofrio cuando lo busque.

-¿Ha habido un impacto o afectación en el precio del producto final?

No, no hemos generado un alza de ningún producto de nuestro portafolio, incluso hemos ampliado la oferta con Buen Humor, con lanzamiento de productos a un sol. Nos hemos anticipado con gran planificación para prevenir eso.

-Dentro de su estrategia de segmentación también entró a jugar al mercado la marca Nature’s Heart por la tendencia de consumo saludable, ¿cómo le va a la marca?

Nature’s Heart, de hecho, salió del portafolio de helados, pero siempre igual es una oportunidad volver a lanzarlo.

-¿Por qué decidieron eso?

Necesitamos dar un giro para encontrar el momento correcto para poder ingresar nuevamente. Creo que es algo que hay que evaluar y entender un poco más [si es que volvemos con la misma propuesta].

-¿Qué otros lanzamientos llegarán durante el año más allá de la campaña de verano?

Tenemos varias innovaciones que van a salir y que estamos justamente ahorita ya empezando a planificar todo lo que va a ser la próxima temporada. Todavía estamos en fase de creación, pero van a haber sorpresas.

-¿Más innovaciones con Nescafé?

Puede ser, pero no va a ser la única. Van a haber lanzamientos interesantes.

-¿Veremos a más marcas del portafolio Nestlé en la categoría helados?

Sí, pero también nuestras propias marcas de helados podrían empezar a jugar con otros formatos.