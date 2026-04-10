El helado dejó de ser solo un antojo de verano para convertirse en un universo de técnicas, texturas y orígenes. En Lima, la oferta se ha diversificado al punto de permitir un recorrido por distintos estilos que van más allá del sabor: desde el gelato italiano, más denso y cremoso, hasta formatos como el soft serve o el llamativo snow ice de origen taiwanés. Esta selección reúne cinco heladerías que destacan por su manera particular de entender el helado, poniendo en valor no solo los ingredientes, sino también el proceso y la experiencia.

Dalcello

Desde su apertura en 2015, Dalcello ha construido una propuesta enfocada en el gelato artesanal, con una premisa clara: trabajar desde cero, sin atajos. Creada por los hermanos Andrés y Ernesto Mesones, la marca apuesta por procesos honestos y por el uso de insumos de alta calidad, prescindiendo de esencias y conservantes.

El resultado se traduce en una textura más densa y cremosa, característica del gelato italiano, donde el sabor es limpio, intenso y fiel a la materia prima. Aquí, cada receta busca replicar esa experiencia auténtica que prioriza el equilibrio y el detalle técnico.

Esta propuesta, creada por los hermanos Mesones, apuesta por el gelato con una cremosidad precisa y opciones de sabores variados, para todo tipo de gusto. / Dalcello

La carta se divide entre gelatos de crema —de batido lento y gran suavidad— y sorbetes elaborados con fruta fresca de estación, además de una línea sin azúcar endulzada con stevia. En vitrina conviven sabores que dialogan entre Italia y el Perú: desde clásicos como pistacho, gianduia o stracciatella, hasta versiones locales como lúcuma, queso helado o turrón de Doña Pepa.

Entre sus imprescindibles destaca el “Mathias”, que combina toffee, dulce de leche y galletas de chocolate, así como el chocolate bitter, uno de los más pedidos. A esto se suman ediciones mensuales de temporada y una oferta complementaria de waffles y café, pensada para extender la experiencia más allá del helado.

Más información sobre la propuesta Dirección: Miraflores (Av. Benavides 1741) // Surco (Av. Caminos del Inca 1502) Pedidos: www.dalcellogelateria.com / Rappi Redes sociales: @dalcello.gelato

La Gelateria di Troppo

Nacida como una extensión del restaurante Troppo, La Gelateria di Troppo ha logrado posicionarse como una de las propuestas más comentadas de la ciudad a partir de un formato poco explorado: el soft serve de autor. Este tipo de helado, caracterizado por su textura más ligera, aireada y cremosa, exige una reformulación técnica distinta al gelato tradicional.

Aquí, esa base se trabaja con precisión y bajo una lógica clara: pocos sabores, pero bien ejecutados, donde cada ingrediente cumple un rol protagónico. La carta gira en torno a combinaciones que equilibran técnica italiana e insumos peruanos: pistacho siciliano, chocolate de Piura al 70%, vainilla amazónica y frutas de temporada como la uva borgoña de Ica.

A esto se suman toppings y salsas elaboradas en casa, que elevan la experiencia hacia formatos más complejos como los sundaes. Más que una heladería tradicional, la propuesta apuesta por una experiencia lúdica y contemporánea, donde el soft serve se convierte en un lienzo para explorar.

La Gelateria di Troppo busca trabajar todo en casa, desde el helado hasta los conos, ofreciendo una opción libre de gluten. / Alonso Mujica/Panorama

Más información sobre la propuesta Dirección: Lizardo Alzamora Este 290, San Isidro // Miguel Dasso 125, San Isidro (Dentro de Lila Dasso) Horarios: Lunes a domingo, de 12 m. a 8 p.m. // Martes a sábado, de 12 m. a 7 p.m. y domingo, de 11 a.m. a 6 p.m. Redes sociales: @lagelateriaditroppo

Zacateca Paletas

Desde su llegada a Lima, Zacateca Paletas ha apostado por transformar un postre en formato práctico sin perder complejidad. La marca, liderada por la maestra heladera Sandra da Ponte, introdujo el concepto de paletas rellenas inspirado en un viaje a México, dando origen a lo que hoy definen como “postre hecho paleta”.

La idea, que aterrizó en 2016 con su primer local en Surquillo, propone llevar preparaciones tradicionales a un formato frío, portátil y de capas, donde cada bocado combina texturas y rellenos. Más que un helado convencional, aquí cada paleta funciona como una versión compacta de un postre: desde combinaciones como fresa con leche o pie de limón, hasta opciones más golosas como lúcuma con chocolate o tiramisú.

El atractivo está en el contraste entre la cobertura helada y el interior cremoso, que reproduce la lógica de un postre clásico en clave refrescante. Con el tiempo, la propuesta se ha consolidado como una de las favoritas para quienes buscan algo más que un helado simple.

Más información sobre la propuesta Dirección: Surquillo (Av Villaran 997), Surco (Av Casuarinas 143 // Doña Rosa 106, Urbanización Los Rosales), Miraflores (Módulo en Strip Mall Santa Cruz) y San Borja (Calle Simoni 159). Horarios de atención: Martes a domingo, desde el mediodía hasta las 8 p.m. Redes sociales: @zacateca_paletas

Helu

Ubicado en San Isidro, esta marca propone una lectura distinta del frozen yogurt, un formato que se caracteriza por su textura ligera, ligeramente ácida y menor densidad frente al helado tradicional. La marca, creada por Lorena Mufarech, toma como punto de partida referencias internacionales para reinterpretarlas en clave local, incorporando no solo fruta de temporada, sino también una identidad marcada por ingredientes de origen mediterráneo y árabe.

Aquí, el yogurt congelado funciona como base neutra sobre la que se construyen combinaciones más complejas. A diferencia de propuestas más clásicas, los toppings son protagonistas: desde pistachos, dátiles o miel de azahar, hasta preparaciones como knafeh o baklava, que aportan textura y contraste. A esto se suman frutas frescas y salsas que se solidifican con el frío, creando capas en cada bocado.

El resultado es una propuesta que transforma un formato conocido en una experiencia más lúdica y personalizable, donde cada mezcla responde al gusto y la curiosidad de quien la arma.

Si lo tuyo son los sabores internacionales y nuevos, Helu ofrece toppings de origen mediterráneo que se volverán tus favoritos, como el de knafeh y crema de pistacho. / Hugo Pérez

Más información sobre la propuesta Dirección: Calle Federico Villareal 022, San Isidro (El Cedro Café) Horarios: Lunes a sábado, desde el mediodía hasta las 8:30 p.m., y domingos, hasta las 8 p.m. Redes sociales: @helufrozenyogurt

Honey Room

En San Miguel, Honey Room propone un acercamiento distinto al universo de los helados al incorporar sabores y preparaciones de inspiración taiwanesa con guiños locales. Si bien su carta incluye opciones más tradicionales, el verdadero diferencial está en el snow ice, un formato originario de Taiwán que se aleja tanto del helado clásico como de la raspadilla.

Aquí, la base se congela en bloques de leche o fruta que luego se laminan finamente, dando como resultado capas suaves y aireadas que se deshacen en boca, con una textura ligera, que se deshace.

Sobre esa base, la propuesta se construye a partir de sabores como matcha, fresa y leche, mango, chocolate o lúcuma, que pueden combinarse con una amplia variedad de toppings. Frutas frescas, popping boba, mermeladas y salsas se suman para aportar contraste en textura y dulzor, permitiendo personalizar cada porción.