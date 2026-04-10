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En esta nota presentamos 5 heladerías donde podrás disfrutar este postre en distintas versiones: gelato italiano, yogurt congelado y paletas son algunas de las delicias disponibles en Lima.
En esta nota presentamos 5 heladerías donde podrás disfrutar este postre en distintas versiones: gelato italiano, yogurt congelado y paletas son algunas de las delicias disponibles en Lima.
/ Dalcello // Hugo Pérez / GEC //Zacateca Paletas
Por Pierina Denegri Davies

El helado dejó de ser solo un antojo de verano para convertirse en un universo de técnicas, texturas y orígenes. En Lima, la oferta se ha diversificado al punto de permitir un recorrido por distintos estilos que van más allá del sabor: desde el gelato italiano, más denso y cremoso, hasta formatos como el soft serve o el llamativo snow ice de origen taiwanés. Esta selección reúne cinco heladerías que destacan por su manera particular de entender el helado, poniendo en valor no solo los ingredientes, sino también el proceso y la experiencia.

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