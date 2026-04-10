En una ciudad donde la gastronomía no deja de reinventarse, las parrillas han encontrado un lugar privilegiado en la mesa limeña. Desde cortes clásicos hasta propuestas más innovadoras que combinan técnicas internacionales con insumos locales, Lima vive un auténtico boom carnívoro. Ya no se trata solo de comer bien, sino de vivir una experiencia completa: brasas encendidas, puntos de cocción perfectos y ambientes pensados para disfrutar sin apuro.

Por ello, en base a la más reciente Guía de los Premios Somos, compartimos su selección del 2025 que reúne espacios que destacan por la calidad de sus productos, el dominio de la parrilla y una propuesta que va más allá del plato.

Si estás con antojo y no sabes a dónde ir, aquí tienes diez paradas obligatorias para saciarlo.:

Baco y Vaca

Dirección: 2de Mayo 798, San Isidro/ Benavides 1866, Miraflores.

Carnal

Dirección: Elias Aguirre 698, Miraflores.

Costumbres argentinas

Dirección: Av. Republica de Panamá 6562, Barranco.

El Charrúa

Dirección: Av. Javier Prado Este 5898, La Molina.

El Hornero

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

La Cabrera Perú

Dirección: Calle Enrique Palacios 140, Miraflores.

La carnicería de Tito restaurante

Dirección: Av 28 de julio 1286, Miraflores.

La Carreta

Dirección: Avenida Rivera Navarrete 740, San Isidro/ Calle Andrés Reyes 472, San Isidro.

La cuadra de Salvador

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Osso

Dirección: Av. Santo Toribio 173, Torre Real 6, San Isidro.

Consulta más de las listas de los Premios Somos 2025 en esta nota.