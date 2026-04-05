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Resumen

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La selva sigue siendo ese gran territorio que el Perú mira poco. Gran parte del país es Amazonía y, sin embargo, conocemos apenas algunos de sus insumos —paiche, aguaje, ají charapita— mientras el resto permanece fuera del radar cotidiano. Estamos cerca y, al mismo tiempo, lejos.

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