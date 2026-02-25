Escuchar
Claudia Cánepa, jefa del Departamento de Finanzas Abiertas de la SBS, y el superintendente Sergio Espinosa durante la presentación de la hoja de ruta del sistema de finanzas abiertas.
Por Melissa Rodríguez Enciso

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) activará en el país el Open Banking, un sistema que permitirá que los clientes autoricen que la información financiera que hoy mantienen en una entidad sea compartida con otra para recibir mejores ofertas y condiciones. El esquema, conocido como finanzas abiertas, busca aumentar la competencia y facilitar el cambio de banco sin repetir trámites ni procesos de evaluación.

