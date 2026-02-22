Inversión privada habría crecido a doble dígito a inicios de 2026, ¿cuál es la expectativa para el resto del año?

Resumen

De la mano del consumo privado continuarían así la expansión observada en 2025. (Foto: Andina)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Durante el 2025, el gasto del sector privado sostuvo un notable dinamismo. La inversión privada creció 10,1%, su mayor ritmo desde 2012 sin considerar el rebote postpandemia; mientras que el consumo privado avanzó 3,6%, la tasa más alta desde 2018. Con este desempeño, se consolidaron como los principales motores de la economía, así como de la generación de empleo de calidad e ingresos. De cara al proceso electoral, el próximo gobierno deberá sostener este impulso y liberar el potencial de crecimiento del país.

