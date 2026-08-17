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Resumen

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Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza la inversión privada, el motor que el Perú no puede apagar
Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza la inversión privada, el motor que el Perú no puede apagar
Por Francine Lima

Las transiciones de gobierno suelen someter el país a un examen silencioso. No lo toman los analistas, sino los directorios y actores del mercado quienes deciden dónde comprometer su capital de largo plazo. Por eso, la inversión privada ya no es una variable macroeconómica exógena a la realidad del ciudadano, sino más bien un termómetro más honesto de la confianza en el futuro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.