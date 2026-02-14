Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El IPE analiza las propuestas de los planes de gobierno sobre la promoción de la inversión privada, principal fuente generadora de empleo formal, crecimiento, y reducción de la pobreza. La revisión identifica medidas claras de impulso a la inversión privada, pero también propuestas que elevan la incertidumbre, restringen la actividad privada o buscan sustituirla por una mayor intervención estatal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Elecciones 20226: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?
Perú

Elecciones 20226: Tres planes de gobierno se oponen a la inversión privada, ¿cuáles son?

Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”
Perú

Gremios cuestionan cierre de negocios en Miraflores: “Toda acción de fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad”

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding
Perú

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Economía en enero podría crecer 3,2%, según el BCR
Perú

Economía en enero podría crecer 3,2%, según el BCR