Al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta similares a la sesión previa, entre S/3,414 y S/3,418. (Foto: AFP)
Al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta similares a la sesión previa, entre S/3,414 y S/3,418. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,401, prácticamente sin cambios respecto al cierre previo. En el plano internacional, el dólar se apreció 0,21% frente a sus principales pares.

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