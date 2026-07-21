El precio del dólar cerró la sesión en S/3,401, prácticamente sin cambios respecto al cierre previo. En el plano internacional, el dólar se apreció 0,21% frente a sus principales pares.

“Los inversionistas continúan evaluando la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras persisten los enfrentamientos militares en la región”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista indicó que, en este contexto, los precios del petróleo mantienen su tendencia alcista de los últimos días, con el WTI y el Brent avanzando alrededor de 2% en la semana, impulsados por la incertidumbre geopolítica y el riesgo de interrupciones en el suministro energético. Agregó que el repunte del crudo continúa siendo uno de los principales factores que condicionan el desempeño de los mercados financieros de cara a la inflación global.

Huayta explicó que el oro, la plata y el cobre registraron rendimientos positivos durante la sesión, siendo este último el que alcanzó niveles cercanos a sus máximos históricos por encima de los US$6,550 por libra. Añadió que este flujo de dólares favoreció las negociaciones de oferta cambiaria en los mercados exportadores.

En el ámbito local, el especialista indicó que, pese a que el flujo estacional por el pago de impuestos corporativos mantuvo presión de oferta desde temprano, hacia la segunda mitad de la sesión prevaleció la demanda institucional y comercial de divisas, impulsando la cotización por encima de los S/3,400 al cierre del mercado.

Asimismo, señaló que los agentes locales continúan asimilando los últimos indicadores macroeconómicos publicados. La reciente contracción del PBI anual a mayo y los riesgos latentes del Fenómeno de El Niño mantienen en alerta el desarrollo de los principales sectores económicos. En el plano político, agregó que el mercado sigue atento a la pauta institucional tras la proclamación oficial de Keiko Fujimori por el JNE, con especial foco en la continuidad de la disciplina fiscal y la certidumbre para la inversión privada.

Al cierre de la sesión, el tipo de cambio volvió a ubicarse en niveles de venta similares a la sesión previa, entre S/3,414 y S/3,418. Huayta consideró que la liquidez en dólares por el periodo tributario local puede continuar imponiéndose ligeramente durante los próximos días.

Por otro lado, Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que durante la jornada se negociaron US$304 millones en el mercado spot interbancario, 26% más del flujo visto ayer (US$241 millones). Asimismo, los terminales portuarios movilizaron 29’685,373 toneladas de carga entre enero y mayo de 2026, según información de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

El puerto del Callao continuó como el principal hub logístico del país, tanto con el Muelle Sur (9’252,074 TM) como con el Muelle Norte (7’969,229 TM). Asimismo, resaltaron el puerto de Matarani (3’479,935 TM); el puerto de Chancay (2’361,858 TM) y el puerto de San Martín en Paracas (1’949,066 TM).

En el ámbito internacional, Estados Unidos completó su décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con el objetivo de reducir la capacidad iraní de amenazar Ormuz. El presidente Donald Trump advirtió que Irán sería responsable de la muerte de militares estadounidenses. Los hutíes, respaldados por Irán, declararon un embargo marítimo contra Arabia Saudita, poniendo en riesgo los flujos energéticos del Mar Rojo, mientras que los mediadores barajaban planes de una posible tregua de diez días. Irán confirmó estar en contacto con los mediadores.